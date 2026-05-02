من "غوغل".. "Gemini" يصل إلى السيارات!

02-05-2026 | 16:00
من غوغل.. Gemini يصل إلى السيارات!
تستعد "غوغل" لإطلاق تحديث جديد لأنظمة السيارات المزودة بنظامها "Google built-in"، إذ سيحل مساعدها الذكي الجديد "Gemini" محل المساعد التقليدي الحالي Google Assistant، بهدف تقديم آلية أكثر تطورًا في التفاعل الصوتي داخل السيارات.
 
 
ويأتي هذا التحديث امتداداً لتعهد "غوغل" منذ إطلاق المنصة عام 2020؛ إذ أكدت آنذاك أن السيارات سوف تتحسن بمرور الوقت عبر تحديثات برمجية مستمرة، دون الحاجة إلى تغيير السيارة نفسها.
 

ويقدّم "Gemini" أسلوب تفاعل أقرب إلى المحادثة الطبيعية، بدل الاعتماد على أوامر محددة كما هو الحال مع أدوات المساعدة التقليدية. ويمكن للسائق طلب اقتراحات لمطاعم قريبة، أو تشغيل قوائم موسيقى، دون الحاجة إلى استخدام عبارات دقيقة وثابتة.


ويتيح المساعد أيضًا تلخيص الرسائل النصية والرد عليها، وعرض تحديثات فورية حول الرحلة، والإجابة عن استفسارات تتعلق بالسيارة نفسها. وفي السيارات الكهربائية، يمكن للمساعد عرض معلومات مثل مستوى البطارية وحالة القيادة.


وكانت شركة جنرال موتورز قد أعلنت حديثًا أن "Gemini" سوف يصل إلى نحو 4 ملايين سيارة من موديلات 2022 وما بعدها، من علامات تجارية تابعة لها مثل Cadillac و Chevrolet و Buick و GMC.


ولم تربط "غوغل" التحديث بهذه الشركة فقط، مما يشير إلى أن الدعم سيشمل نطاقًا أوسع من الشركات المصنعة.


ويبدأ طرح التحديث باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة، على أن يتوسع تدريجيًا إلى أسواق ولغات أخرى خلال الأشهر المقبلة.


وسيظهر خيار الترقية إلى "Gemini" للمستخدمين المؤهلين الذين سجّلوا الدخول إلى حساباتهم في "غوغل" داخل السيارة. كما تخطط الشركة لإتاحة الوصول إلى بيانات المستخدم داخل تطبيقات مثل gmail والتقويم و Google Home، لتحسين تكامل السيارة مع النظام الرقمي للمستخدم.
