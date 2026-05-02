مفاجأة جديدة من "مايكروسوفت" لمحبي الألعاب.. ما هي؟

02-05-2026 | 23:00
مفاجأة جديدة من مايكروسوفت لمحبي الألعاب.. ما هي؟
بدأت شركة "مايكروسوفت" طرح وضع Xbox لأجهزة ويندوز، بهدف تقديم تجربة ألعاب أقرب إلى أجهزة الألعاب المتخصصة "الكونسول" عبر واجهة تحتل كامل الشاشة ومُحسّنة للتوافق مع أذرعة التحكم باليد.
 
 
وتقدّم الميزة الجديدة واجهة شبيهة بوضع "Big Picture" في منصة الألعاب "ستيم"، إذ تركّز على مكتبة ألعاب موحّدة تجمع الألعاب من مصادر متعددة، مثل اشتراك Xbox Game Pass ومتاجر الألعاب في الحاسوب، مع إمكانية تصفّحها وتشغيلها بسهولة من مكان واحد.


وتتيح "مايكروسوفت" كذلك استخدام شريط أدوات Xbox داخل ويندوز، والتنقّل السريع بين التطبيقات عبر الواجهة الجديدة، التي صُممت لتعمل بسلاسة في الحواسيب المحمولة والمكتبية والأجهزة اللوحية.


وكان ذلك الوضع قد ظهر لأول مرة تحت اسم "تجربة الشاشة الكاملة" في أجهزة الألعاب Asus ROG Xbox ally x المحمولة، قبل أن يتوسع الآن إلى كافة أجهزة ويندوز 11 تدريجيًا. وتؤكد الشركة أنها استندت إلى ملاحظات المستخدمين خلال أول مرحلة لتطوير تلك الميزة عبر مختلف الأجهزة.


وتتيح "مايكروسوفت" التبديل بسهولة بين وضع Xbox والواجهة التقليدية لويندوز 11 في أي وقت، دون الحاجة إلى إعادة تشغيل النظام، مما يمنح المستخدم مرونة في استخدام الجهاز سواء للألعاب أو المهام اليومية.


وأوضحت "مايكروسوفت" أن الإطلاق سوف يبدأ تدريجيًا في أسواق محددة، على أن يتوسع خلال الأسابيع المقبلة. ويمكن للمستخدمين الحصول على الميزة فور توفرها عبر تفعيل خيار "الحصول على آخر التحديثات" ضمن إعدادات تحديث ويندوز، ثم تثبيت التحديث الأخير للنظام.


وتسعى "مايكروسوفت" من خلال هذا التحديث إلى تقليص الفجوة بين تشغيل الألعاب عبر الحاسوب ومنصات Xbox، عبر واجهة موحّدة تُركّز على سهولة الوصول والأداء، مع وعود بمزيد من التحسينات استنادًا إلى تجارب المستخدمين خلال المرحلة المقبلة.
