أبل تستعد لإطلاق ساعة "ألترا 4"

تستعد لإطلاق الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Ultra 4، التي يبدو أنها ستركز كثيرًا على تحسين الدقة في تتبع الصحة وتعزيز الأمان البيومتري، إلى جانب كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.



وتركز أبل في هذا الإصدار على تطوير تقنيات الاستشعار داخل الساعة، مع توقعات بإضافة عدد أكبر من الحساسات مقارنة بالإصدارات السابقة.



وهذا التطوير يهدف إلى تقليل الاعتماد على التقديرات البرمجية والاعتماد بدلًا من ذلك على قياسات فيزيائية مباشرة، ما يرفع من دقة البيانات الصحية.



وتشمل التحسينات مراقبة أكثر ثباتًا لمعدل ضربات القلب حتى أثناء التمارين المكثفة وتحسين دقة قياس نسبة الأكسجين في وتحليل أكثر تفصيلًا لمراحل النوم وجودته.



وهذه المزايا تجعل الساعة أداة أقرب إلى جهاز طبي مساعد بدلًا من كونها مجرد ساعة ذكية.

ومن أبرز الإضافات المتوقعة إدخال تقنية التعرف البيومتري Touch ID، التي قد يتم دمجها داخل زر الحركة أو التاج الرقمي.



هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل فتح الجهاز وإجراء العمليات الحساسة بطريقة أكثر أمانًا.

ومن الاستخدامات المحتملة لهذه التقنية تأكيد عمليات الدفع عبر Apple Pay وفتح أجهزة أخرى مرتبطة مثل أو Mac وحماية البيانات والتطبيقات الحساسة.



وهذا الدمج بين الأمان وسهولة الاستخدام يعكس توجهًا واضحًا نحو جعل الساعة جزءًا أساسيًا من النظام البيئي للأجهزة.

وتعمل أبل أيضًا على تحسين عمر البطارية من خلال إعادة تصميم نظام الحساسات وتحديث معالج S-series، والهدف هو زيادة مدة الاستخدام اليومي دون الحاجة إلى زيادة حجم البطارية.



وهذا التحسين سيكون مهمًا للمستخدمين الذين يعتمدون على الساعة في تتبع التمارين، والنوم، والمهام اليومية، إذ من المتوقع أن تقدم أداءً أكثر استقرارًا طوال اليوم.

وتعتمد Apple Watch Ultra 4 بشكل أكبر على القياسات المباشرة بدلًا من النماذج البرمجية، ما يوفّر بيانات صحية أكثر موثوقية في الوقت الفعلي.



وهذا التغيير يعزز دقة المعلومات التي يحصل عليها المستخدم، سواء أثناء التمارين أو في تحليل النوم. (إرم نيوز)