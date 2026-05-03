تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ماذا يعني مستوى اللون الأسود في "HDMI"؟

Lebanon 24
03-05-2026 | 14:10
A-
A+
ماذا يعني مستوى اللون الأسود في HDMI؟
ماذا يعني مستوى اللون الأسود في HDMI؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع BGR أن إعداد HDMI Black Level الموجود في بعض أجهزة التلفزيون والشاشات يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحسين التباين وجودة المشاهد الداكنة، من خلال ضبط مستوى السواد بما يجعل اللون الأسود أقرب إلى حقيقته، ويمنح الصورة مظهراً أكثر وضوحاً وعمقاً.

وبحسب التقرير، يظهر هذا الإعداد في عدد من الشاشات، وخصوصاً لدى سامسونغ، لكنه قد يوجد أيضاً لدى علامات أخرى مثل LG وAcer تحت أسماء مختلفة. وكان الهدف الأساسي منه تصحيح تراجع التباين أو تشوّه الصورة الناتج عن بعض الأجهزة الأقدم مثل مشغلات DVD أو أجهزة الاستقبال، إلا أنه لا يزال مفيداً أيضاً مع الأجهزة الحديثة مثل منصات الألعاب ومشغلات الوسائط.

وأوضح التقرير أن هذا الخيار يأتي غالباً بين مستويين أساسيين: High وLow. ويُفضَّل استخدام Low عندما يكون نطاق RGB في المصدر مضبوطاً على Limited، بينما يناسب High الحالات التي يكون فيها النطاق مضبوطاً على Normal أو Full. وعند اختيار الإعداد غير المناسب، قد تبدو الصورة باهتة، أو يميل الأسود إلى الرمادي، أو تظهر شوائب وإضاءات غير مرغوبة في المشاهد الداكنة.

وأشار الموقع إلى أن بعض الشاشات توفر خيارات إضافية مثل Off لإلغاء التحسينات، أو Normal وMedium كحلول وسط، لكن القاعدة الأهم تبقى في اختيار النمط الذي يبدو أكثر طبيعية للعين.

وبحسب التقرير، تظهر الحاجة إلى تعديل هذا الإعداد عندما يلاحظ المستخدم أن الصورة تبدو مغسولة الألوان أو أن المشاهد السوداء ليست داكنة كما يجب، وخصوصاً أثناء مشاهدة الأفلام أو المسلسلات أو الألعاب التي تحتوي على لقطات ليلية أو مظلمة. كما لفت إلى أن نوع الشاشة يلعب دوراً في النتيجة، إذ تتميز شاشات OLED عادةً بسواد أعمق، لأن كل بكسل فيها يمكن إطفاؤه بشكل مستقل، بينما قد تعاني شاشات LCD وIPS وVA وTN من تسرب الإضاءة بسبب الإضاءة الخلفية.

وأكد التقرير أن تعديل هذا الخيار لا يسبب ضرراً، بل يمكن للمستخدم تجربة الإعدادات المختلفة لمعرفة ما يبدو أفضل من حيث اللون والتباين والسطوع. وغالباً ما يوجد هذا الخيار ضمن إعدادات الصورة، مع الإشارة إلى أنه مرتبط بمدخل HDMI، لذلك قد لا يظهر إذا كان مصدر العرض غير موصول عبر هذا المنفذ.

أما على أجهزة سامسونغ، فأوضح التقرير أن الوصول إلى الإعداد يتم عبر الضغط على Menu في جهاز التحكم، ثم الذهاب إلى Picture Options وبعدها HDMI Black Level. كما نصح التقرير باغتنام الفرصة لتعديل بعض إعدادات الصورة الأخرى التي قد تحسن تجربة المشاهدة أيضاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يعني إعلان "بيروت الإدارية مدينة منزوعة السلاح"؟
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني إستهداف إسرائيل لـ"اليونيفيل" والجيش؟
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني تصنيف "الإخوان في السودان" منظمة إرهابية؟
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد المغربي يشكر الركراكي ويعين محمد وهبي مدرباً لـ"أسود الأطلس"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24

اللون الأسود

الرمادي

القاعدة

✨ الخلف

سامسونغ

حسين ال

سامسون

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
15:01 | 2026-05-03
Lebanon24
14:21 | 2026-05-03
Lebanon24
10:00 | 2026-05-03
Lebanon24
06:38 | 2026-05-03
Lebanon24
05:00 | 2026-05-03
Lebanon24
02:00 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24