الهواتف القابلة للطي تعود بقوة.. 7 أجهزة تتنافس على كسر رتابة السوق

ووضع التقرير هاتف Motorola Razr 2025 في المرتبة السابعة، معتبراً أنه خيار مناسب للمستخدمين الجدد في هذه الفئة بفضل سعره الأقل نسبياً وتصميمه العملي، رغم أن أداءه لا يزال محدوداً في الألعاب والاستخدامات الثقيلة. وفي المرتبة السادسة جاء Motorola Razr 60 Ultra الذي قدّم تحسينات أوضح، خصوصاً في الشاشة الخارجية والأداء بفضل معالج أقوى، لكن التقرير أشار إلى أن دعمه البرمجي لثلاث سنوات فقط يبقى نقطة ضعف واضحة.أما Samsung Flip 7 فاحتل ، بعدما وصفه التقرير بأنه الهاتف القابل للطي الأكثر تكاملاً ضمن فئة الـFlip، مع شاشة خارجية أكبر وأكثر فاعلية، وعمر بطارية جيد، ودعم برمجي يمتد إلى 7 سنوات، رغم بعض التحفظات على أداء معالج Exynos 2600 مقارنة بأفضل المعالجات المنافسة. وجاء في المركز الرابع Honor Magic V5، الذي تميز بنحافته الكبيرة وبطاريته القوية وكاميراته المتقدمة، لكنه خسر نقاطاً بسبب واجهته البرمجية التي لا تزال بعيدة عن بساطة أندرويد الخام، إضافة إلى عدم توفره في السوق الأميركية.وفي المركز الثالث حلّ Pixel 10 Pro Fold، مع إشادة خاصة بمتانته وحصوله على معيار IP68 المقاوم للماء والغبار، إلى جانب تجربة أندرويد المحسنة على الشاشة الكبيرة. إلا أن التقرير رأى أن وزنه وسماكته يجعلان استخدامه أقل راحة من بعض المنافسين، فضلاً عن أن معالج Tensor G5 لا يرقى إلى مستوى أفضل معالجات الفئة ، كما أن الكاميرات لم تشهد قفزة كبيرة عن الجيل السابق.وجاء Samsung Galaxy Fold 7 في المرتبة الثانية، بعدما اعتبره التقرير واحداً من أبرز الهواتف القابلة للطي لهذا العام، بفضل نحافته الملحوظة وشاشاته عالية الجودة وأدائه القوي ومعالج Snapdragon 8 Elite، إلى جانب تجربة One UI الناضجة في تعدد النوافذ والذكاء الاصطناعي. لكن ، بحسب التقرير، ضحّت بدعم S Pen من أجل الوصول إلى هذا التصميم الأنحف.أما الصدارة فكانت من نصيب Oppo Find N6، الذي وصفه الموقع بأنه ربما أفضل هاتف قابل للطي لا يمكن شراؤه في . ورأى التقرير أن الهاتف يقدّم أقل قدر من التنازلات، مع تجعّد شبه غير ملحوظ في الشاشة، وهيكل نحيف، وبطارية كبيرة، وكاميرات قوية بتعاون مع Hasselblad، إضافة إلى أداء سلس جداً حتى مع الاستخدام المكثف. واعتبر أن هذه المواصفات جعلته يتفوق على معظم المنافسين في فئة الأجهزة القابلة للطي.ويخلص التقرير إلى أن سوق الهواتف القابلة للطي دخل مرحلة جديدة من النضج، إذ لم يعد الحكم عليها قائماً فقط على آلية الطي، بل على قدرتها أيضاً على تقديم تجربة هاتف متكاملة من حيث الأداء والتصوير والتحمل، وهو ما جعل المنافسة فيها أكثر جدية من أي وقت مضى.