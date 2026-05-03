هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟

ذكر موقع BGR أن فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء عند عدم استخدامه لفترات طويلة لا يحقق، في معظم الحالات، فائدة كبيرة تستحق العناء، لأن الأجهزة الحديثة صُممت لتعمل بكفاءة عالية حتى عند بقائها موصولة بالمقبس.



وبحسب التقرير، تستهلك أجهزة التلفزيون الذكية قدراً محدوداً جداً من الطاقة وهي في وضع الاستعداد أو ما يعرف باستهلاك الطاقة الشبحية، أي الكهرباء التي يسحبها الجهاز وهو موصول بالكهرباء حتى عندما يكون مطفأً. وأوضح أن بعض الطرز الحديثة تستخدم هذا الوضع لعرض صور أو أعمال فنية على الشاشة، كما في تلفزيونات مثل Samsung The Frame.



وأشار التقرير إلى أنه إذا كان المستخدم حريصاً جداً على تقليل استهلاك الكهرباء، فيمكنه ببساطة إلغاء وضع الاستعداد من الإعدادات، من دون الحاجة إلى فصل الجهاز بالكامل من الكهرباء. وعادة ما يوجد هذا الخيار ضمن قوائم مثل System أو Power and Energy أو ضمن الإعدادات المتقدمة، بحسب نوع التلفزيون.



ولفت الموقع إلى أن استهلاك الكهرباء في وضع الاستعداد يبقى منخفضاً للغاية. فمثلاً، يستهلك تلفزيون مثل LG G5 OLED بقياس 55 بوصة أقل من 0.5 واط في هذا الوضع، وهو ما يعني أن الوفر المالي السنوي الناتج عن إيقافه قد يبقى محدوداً جداً، ولا يبرر في رأي التقرير عناء فصل الجهاز وإعادة وصله بشكل متكرر.



وفي المقابل، حذر التقرير من أن فصل التلفزيون من الكهرباء قد يؤدي إلى إعادة ضبط بعض الوظائف، مثل الساعة الداخلية أو الاتصال بالشبكة، كما قد يمنع وصول تحديثات البرامج التي تعمل أحياناً في الخلفية.



وأوضح أن من يريد خفض فاتورة الكهرباء فعلاً سيكون أكثر استفادة من فصل أجهزة أخرى تستهلك طاقة شبحية أكبر نسبياً، مثل شواحن الهواتف، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة اللابتوب، وآلات القهوة، والمحمصة الكهربائية، وحتى بعض المشترك الكهربائي.



وخلص التقرير إلى أن فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء قد يكون مفيداً فقط في حالات محددة، مثل السفر لفترة طويلة أو الخوف من ارتفاع مفاجئ في الكهربائي، أما في الاستخدام اليومي العادي، فلا يبدو الأمر ضرورياً، لأن وضع الاستعداد في الأجهزة الحديثة صُمم أساساً ليستهلك مقداراً ضئيلاً جداً من الطاقة.

