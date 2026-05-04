النمسا تستقطب استثمارًا تقنيًا كبيرًا من شركة غوغل

بدأت شركة " " أعمال بناء أول مركز بيانات لها في على مساحة 50 هكتارا بولاية "النمسا "، بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول .



ويعمل مركز البيانات الجديد بطاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، ويعتمد على الطاقة الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وإعادة استخدام الحرارة الناتجة عن الخوادم في العمليات الصناعية وشبكات التدفئة المركزية.



ويمثل المشروع دفعة هائلة للابتكار والبنية التحتية الرقمية في النمسا، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف بشكل غير مباشر في قطاع البناء، ونحو 100 وظيفة مباشرة لمهندسين وفنيين ذوي كفاءة عالية.



ويمثل المشروع خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة النمسا وقدراتها على المستوى ، كمركز اقتصادي متقدم في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.



ويرتكز المشروع بشكل أساسي على الشراكة التعليمية والتعاون الوثيق مع الجامعات، وتطوير المناهج الدراسية وبرامج شهادات الذكاء الاصطناعي، لضمان تدريب الكوادر التقنية اللازمة. (ارم نيوز)



