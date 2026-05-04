تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

النمسا تستقطب استثمارًا تقنيًا كبيرًا من شركة غوغل

Lebanon 24
04-05-2026 | 01:04
A-
A+

النمسا تستقطب استثمارًا تقنيًا كبيرًا من شركة غوغل
النمسا تستقطب استثمارًا تقنيًا كبيرًا من شركة غوغل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت شركة "غوغل" أعمال بناء أول مركز بيانات لها في النمسا على مساحة 50 هكتارا بولاية "النمسا العليا"، بقدرة تشغيلية تبلغ 150 ميجاوات، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي.

ويعمل مركز البيانات الجديد بطاقة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، ويعتمد على الطاقة الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وإعادة استخدام الحرارة الناتجة عن الخوادم في العمليات الصناعية وشبكات التدفئة المركزية. 

ويمثل المشروع دفعة هائلة للابتكار والبنية التحتية الرقمية في النمسا، إضافة إلى توفير آلاف الوظائف بشكل غير مباشر في قطاع البناء، ونحو 100 وظيفة مباشرة لمهندسين وفنيين ذوي كفاءة عالية.

ويمثل المشروع خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة النمسا وقدراتها على المستوى الأوروبي، كمركز اقتصادي متقدم في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

ويرتكز المشروع بشكل أساسي على الشراكة التعليمية والتعاون الوثيق مع الجامعات، وتطوير المناهج الدراسية وبرامج شهادات الذكاء الاصطناعي، لضمان تدريب الكوادر التقنية اللازمة.  (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
600 موظف في شركة غوغل يُطالبون برفض "عقد عسكري" مع البنتاغون
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
‌رويترز: السلطات ​القطرية أخلت أجزاء ​من ‌منطقة ‌مشيرب ​في الدوحة ​التي تضم ​مكاتب حكومية ومقراً لشركة ​غوغل وأجزاء من مدينة الدوحة التعليمية التي تضم فروعاً لستة جامعات أميركية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حفلة غير قانونية في فرنسا تستقطب عشرات الآلاف وتثير غضب وزير الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

ارم نيوز

الأوروبي

النمسا

أوروبي

العليا

العلي

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2026-05-04
Lebanon24
23:00 | 2026-05-03
Lebanon24
15:01 | 2026-05-03
Lebanon24
14:21 | 2026-05-03
Lebanon24
14:10 | 2026-05-03
Lebanon24
10:00 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24