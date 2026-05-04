تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تدعو المستخدمين لتحديث أنظمتهم خلال 10 أيام

Lebanon 24
04-05-2026 | 07:58
A-
A+
مايكروسوفت تدعو المستخدمين لتحديث أنظمتهم خلال 10 أيام
مايكروسوفت تدعو المستخدمين لتحديث أنظمتهم خلال 10 أيام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركة مايكروسوفت تحذيرًا جديدًا لملايين مستخدمي نظام ويندوز، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، في ظل تغييرات مهمة تتعلق بآلية التحديثات الأمنية للنظام.

وبحسب التقارير، فإن التغيير الجديد يرتبط بشهادات الأمان الخاصة بميزة Secure Boot، وهي إحدى أهم أدوات الحماية في نظام ويندوز. 
 
وتشير مايكروسوفت إلى أن هذه الشهادات سيتم تحديثها قريبًا، وهو ما يتطلب من المستخدمين التأكد من أن أجهزتهم محدثة بالكامل. 

وتؤكد الشركة أن معظم الأجهزة ستحصل على التحديثات تلقائيًّا، إلا أن بعض المستخدمين قد يحتاجون إلى تحديثات إضافية، خاصة تلك المتعلقة بالبرامج الثابتة Firmware، والتي غالبًا ما توفرها الشركات المصنعة للأجهزة.
 
ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز مستوى الأمان، إذ إن Secure Boot يمنع تشغيل البرمجيات الضارة أثناء بدء تشغيل الجهاز. لكن في حال لم يتم تحديث الشهادات في الوقت المحدد، قد تتعرض بعض الأجهزة لمخاطر أمنية أو فقدان بعض وظائف الحماية الأساسية.

وتحذر مايكروسوفت من أن إبقاء الجهاز محدثًا هو أمر ضروري لضمان الاستفادة الكاملة من أنظمة الحماية، مشيرة إلى أن التأخير في التحديث قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية تتعلق بالأمان أو التوافق. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحديث أمني عاجل من Apple لمعالجة خلل يهدد خصوصية المستخدمين
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 عناصر من حزب الله خلال يومين
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام فقدمت لها 10 أيام
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 15:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة م

ويندوز

دمين

ساسي

وسوف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2026-05-04
Lebanon24
01:04 | 2026-05-04
Lebanon24
23:00 | 2026-05-03
Lebanon24
15:01 | 2026-05-03
Lebanon24
14:21 | 2026-05-03
Lebanon24
14:10 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24