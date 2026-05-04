تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
15
o
جبيل
18
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
22
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مايكروسوفت تدعو المستخدمين لتحديث أنظمتهم خلال 10 أيام
Lebanon 24
04-05-2026
|
07:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة
مايكروسوفت
تحذيرًا جديدًا لملايين مستخدمي نظام
ويندوز
، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، في ظل تغييرات مهمة تتعلق بآلية التحديثات الأمنية للنظام.
وبحسب التقارير، فإن التغيير الجديد يرتبط بشهادات الأمان الخاصة بميزة Secure Boot، وهي إحدى أهم أدوات الحماية في نظام ويندوز.
وتشير مايكروسوفت إلى أن هذه الشهادات سيتم تحديثها قريبًا، وهو ما يتطلب من المستخدمين التأكد من أن أجهزتهم محدثة بالكامل.
وتؤكد الشركة أن معظم الأجهزة ستحصل على التحديثات تلقائيًّا، إلا أن بعض المستخدمين قد يحتاجون إلى تحديثات إضافية، خاصة تلك المتعلقة بالبرامج الثابتة Firmware، والتي غالبًا ما توفرها الشركات المصنعة للأجهزة.
ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز مستوى الأمان، إذ إن Secure Boot يمنع تشغيل البرمجيات الضارة أثناء بدء تشغيل الجهاز. لكن في حال لم يتم تحديث الشهادات في الوقت المحدد، قد تتعرض بعض الأجهزة لمخاطر أمنية أو فقدان بعض وظائف الحماية الأساسية.
وتحذر مايكروسوفت من أن إبقاء الجهاز محدثًا هو أمر ضروري لضمان الاستفادة الكاملة من أنظمة الحماية، مشيرة إلى أن التأخير في التحديث قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية تتعلق بالأمان أو التوافق. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحديث أمني عاجل من Apple لمعالجة خلل يهدد خصوصية المستخدمين
Lebanon 24
تحديث أمني عاجل من Apple لمعالجة خلل يهدد خصوصية المستخدمين
04/05/2026 15:53:24
04/05/2026 15:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
Lebanon 24
جدل بين المستخدمين بعد تحديث واتساب الجديد
04/05/2026 15:53:24
04/05/2026 15:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 عناصر من حزب الله خلال يومين
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 عناصر من حزب الله خلال يومين
04/05/2026 15:53:24
04/05/2026 15:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام فقدمت لها 10 أيام
Lebanon 24
ترامب: إيران طلبت مهلة 7 أيام فقدمت لها 10 أيام
04/05/2026 15:53:24
04/05/2026 15:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة م
ويندوز
دمين
ساسي
وسوف
قد يعجبك أيضاً
كيف تعمل مفاتيح المرور ولماذا تُعد أكثر أمانًا؟
Lebanon 24
كيف تعمل مفاتيح المرور ولماذا تُعد أكثر أمانًا؟
03:34 | 2026-05-04
04/05/2026 03:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
النمسا تستقطب استثمارًا تقنيًا كبيرًا من شركة غوغل
Lebanon 24
النمسا تستقطب استثمارًا تقنيًا كبيرًا من شركة غوغل
01:04 | 2026-05-04
04/05/2026 01:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
3 ساحات يتفوّق فيها ويندوز.. لماذا لم يحسم لينكس المعركة بعد؟
Lebanon 24
3 ساحات يتفوّق فيها ويندوز.. لماذا لم يحسم لينكس المعركة بعد؟
23:00 | 2026-05-03
03/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟
Lebanon 24
هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟
15:01 | 2026-05-03
03/05/2026 03:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الهواتف القابلة للطي تعود بقوة.. 7 أجهزة تتنافس على كسر رتابة السوق
Lebanon 24
الهواتف القابلة للطي تعود بقوة.. 7 أجهزة تتنافس على كسر رتابة السوق
14:21 | 2026-05-03
03/05/2026 02:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
15:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
Lebanon 24
كارثة على متن سفينة.. فيروس قاتل يفتك بالركاب!
14:42 | 2026-05-03
03/05/2026 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
Lebanon 24
آخر ما قيل عن "جيش لبنان" في أميركا.. حديث عن "وحدات خاصة"
14:00 | 2026-05-03
03/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
Lebanon 24
تراجع لافت في شعبية ترامب.. استطلاع يكشف مؤشرات مقلقة قبل انتخابات الكونغرس!
10:00 | 2026-05-03
03/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
Lebanon 24
معركة كسر إيران: النووي لم يعد الهدف الوحيد
16:00 | 2026-05-03
03/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:34 | 2026-05-04
كيف تعمل مفاتيح المرور ولماذا تُعد أكثر أمانًا؟
01:04 | 2026-05-04
النمسا تستقطب استثمارًا تقنيًا كبيرًا من شركة غوغل
23:00 | 2026-05-03
3 ساحات يتفوّق فيها ويندوز.. لماذا لم يحسم لينكس المعركة بعد؟
15:01 | 2026-05-03
هل يجب فصل التلفزيون الذكي من الكهرباء؟
14:21 | 2026-05-03
الهواتف القابلة للطي تعود بقوة.. 7 أجهزة تتنافس على كسر رتابة السوق
14:10 | 2026-05-03
ماذا يعني مستوى اللون الأسود في "HDMI"؟
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 15:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 15:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 15:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24