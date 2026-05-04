تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

هل قام أحدهم بحظرك على "واتساب"؟.. علامات تكشف لك الحقيقة

Lebanon 24
04-05-2026 | 10:55
A-
A+
هل قام أحدهم بحظرك على واتساب؟.. علامات تكشف لك الحقيقة
هل قام أحدهم بحظرك على واتساب؟.. علامات تكشف لك الحقيقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على الرغم من أن تطبيق "واتساب" لا يرسل إشعاراً مباشراً للمستخدم عند تعرضه للحظر للحفاظ على خصوصية الطرف الآخر، إلا أن هناك مؤشرات واضحة يمكن من خلالها الاستدلال على ذلك.

إليك أبرز الطرق لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك:

1. اختفاء معلومات "آخر ظهور":
إذا لم تعد قادراً على رؤية حالة "آخر ظهور" (Last Seen) أو "متصل الآن" (Online) لجهة الاتصال، فقد يكون ذلك مؤشراً على الحظر، مع الأخذ في الاعتبار أن المستخدم قد يكون قد عطّل هذه الميزة من إعدادات الخصوصية.

2. عدم رؤية تحديثات الصورة الشخصية:
في حال تم حظرك، لن تظهر لك أي تحديثات على الصورة الشخصية لجهة الاتصال، وغالباً ما ستظهر لك الصورة الافتراضية الرمادية بدلاً منها.

3. علامة "صح" واحدة فقط:
عند إرسال رسالة لشخص قام بحظرك، ستظهر دائماً علامة "صح" واحدة (تم الإرسال) ولا تظهر أبداً علامة "الصح" الثانية (تم التسليم)، مما يعني أن الرسالة لم تصل إلى هاتفه.

4. فشل المكالمات:
لن تمر أي محاولة لإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو عبر التطبيق مع الشخص الذي قام بحظرك، حيث ستنقطع المكالمة أو تفشل المحاولة باستمرار.

5. اختبار "المجموعة":
تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر دقة؛ فإذا حاولت إضافة جهة الاتصال إلى "مجموعة" (Group) وظهرت لك رسالة تفيد بعدم صلاحيتك لإضافته، فهذا تأكيد قاطع على أنه قد قام بحظرك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تم إغلاق المطار؟ معلومات تكشف الحقيقة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطور ميزة جديدة لمشاهدة جهات الاتصال النشطة دفعة واحدة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قام بحظرها على انستغرام.. ممثلة أرجنتينية شهيرة تكشف مُفاجأة عن ميسي وزوجته (صور)
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هل طُرح "التطبيع" بين لبنان وإسرائيل؟ "معاريف" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:22:14 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

جهة الاتصال

الرمادي

دلال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
07:58 | 2026-05-04
Lebanon24
03:34 | 2026-05-04
Lebanon24
01:04 | 2026-05-04
Lebanon24
23:00 | 2026-05-03
Lebanon24
15:01 | 2026-05-03
Lebanon24
14:21 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24