المعركة الكبرى.. "آيفون" أم "غالكسي": أيهما يصمد أكثر؟

04-05-2026 | 16:00
المعركة الكبرى.. آيفون أم غالكسي: أيهما يصمد أكثر؟
كشفت تقارير تقنية حديثة عن نتائج مقارنة معمقة بين هواتف "آيفون" من شركة أبل وسلسلة "غالكسي" من سامسونغ، للإجابة عن السؤال الأكثر شيوعاً: أي الهاتفين يصمد أكثر بعد عامين من الاستخدام المكثف؟

القيمة السوقية وإعادة البيع
تُظهر البيانات أن هواتف "آيفون" لا تزال تتفوق بوضوح في الحفاظ على قيمتها المادية؛ فبعد مرور عامين، يمكن لمالك "آيفون" بيعه بسعر يقارب 50% إلى 60% من قيمته الأصلية، بينما تنخفض القيمة السوقية لهواتف "غالكسي" بشكل أسرع لتصل إلى نحو 30% أو 40%، وهو ما يجعل "آيفون" استثماراً أفضل على المدى الطويل.

تحديثات النظام والأداء
على صعيد البرمجيات، قلصت سامسونغ الفجوة من خلال التزامها بتوفير تحديثات لنظام أندرويد لمدة تصل إلى 4 أو 7 سنوات في الطرازات الحديثة، وهو ما يقترب من سياسة أبل الصارمة في دعم الأجهزة القديمة. ومع ذلك، تشير التجارب العملية إلى أن معالجات "Bionic" من أبل تحافظ على استقرار الأداء وسلاسة التنقل لفترة أطول، بينما قد يواجه مستخدمو "غالكسي" بعض التباطؤ الطفيف في واجهة الاستخدام بعد العام الثاني نتيجة تراكم ملفات النظام.

استدامة البطارية والمكونات
فيما يتعلق بالعتاد، تتفوق سامسونغ في متانة الشاشات وسهولة الصيانة في بعض الأسواق، لكن بطاريات "آيفون" غالباً ما تظهر كفاءة أعلى في إدارة دورات الشحن بفضل التكامل بين العتاد والنظام، رغم أن كلاهما يتأثر كيميائياً بعد مرور 24 شهراً.

إذا كان هدف المستخدم هو الحفاظ على قيمة الجهاز عند البيع والأداء المستقر، فإن "آيفون" هو الرابح. أما إذا كان يفضل التكنولوجيا المتطورة في الشاشات وتعدد خيارات النظام مع دعم طويل الأمد، فإن "غالكسي" يظل منافساً شرساً، خاصة مع تطور واجهة "One UI" في السنوات الأخيرة.
