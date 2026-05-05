مستوحى من "أبل".. "واتساب" يودّع التصميم التقليديّ لصالح "الزجاج السائل"

يعكف تطبيق " " على اختبار واجهة "Liquid Glass" الجديدة في غرف الدردشة، سعياً لمنح المستخدم تجربة بصرية أكثر عصرية وسلاسة، مستلهماً هذا التوجه من لغة التصميم التي قدمتها "أبل" في نظام "iOS 26".



ويقوم المفهوم الجديد على استخدام عناصر زجاجية شفافة وتأثيرات ضبابية (Blur) تتفاعل ديناميكياً مع الخلفيات، مما يضفي عمقاً وحيوية على الواجهة. ومن أبرز التغييرات المرتقبة، تحويل شريط كتابة الرسائل إلى عنصر "عائم"، وإضفاء شفافية مع ظلال خفيفة على شريط التنقل العلوي.



وعلى الرغم من بدء التجارب، إلا أن الميزة لا تزال محصورة في نطاق الإصدارات التجريبية (Beta)، حيث تعمل الشركة على ضمان توافق التصميم مع كافة أجزاء التطبيق قبل إطلاقه رسمياً لعموم المستخدمين، في خطوة توصف بأنها التحول البصري الأكبر في تاريخ المنصة.

