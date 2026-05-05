تكنولوجيا وعلوم

الصين تطلق وحشًا آليًا بوزن 110 أطنان للعمل من دون سائق في المناجم

Lebanon 24
05-05-2026 | 23:00
الصين تطلق وحشًا آليًا بوزن 110 أطنان للعمل من دون سائق في المناجم
أعلنت الصين عن شاحنة تعدين ضخمة جديدة بدون سائق تحمل اسم «شوانغلين K7»، بوزن يبلغ حوالى 110 أطنان، صُممت بهدف تحديث قطاع التعدين عبر تقنيات متقدمة في المناورة والأتمتة.

وطوّرت الشاحنة مجموعة «شوانغلين» ومقرها شنغهاي بالتعاون مع جامعة تسينغهوا، وتتميز بقدرات حركة غير تقليدية تشمل إمكانية «المشي الجانبي» والدوران في مكانها، ما يتيح لها التنقل داخل الحفر الضيقة والتضاريس المعقدة التي قد تعيق الشاحنات التقليدية.

ووفقًا لتقارير، جرى الكشف عن الشاحنة في 18 نيسان في مدينة شنغهاي، حيث يبلغ ارتفاعها أكثر من خمسة أمتار وطولها نحو 14 مترًا.

وتعتمد الشاحنة على نظام دفع كهربائي موزع مستقل لكل عجلة، بحيث تعمل كل عجلة كوحدة ذكية مستقلة مزودة بمحرك ونظام توجيه وفرامل خاص بها، ما يمنحها قدرة على الحركة قطريًا أو جانبيًا في المواقع الصعبة.

كما تتمتع الشاحنة بقدرة تشغيلية عالية تصل إلى العمل المستمر على مدار الساعة، مع نظام تبديل بطارية سريع خلال خمس دقائق، وقدرة حمولة تصل إلى 158 طنًا، وسرعة قصوى تبلغ حوالى 29 كيلومترًا في الساعة.

وتشير البيانات الأولية إلى أن الاعتماد على هذه التقنية قد يرفع كفاءة النقل بنسبة تصل إلى 35%، كما يمكن أن يسهم في خفض مخاطر حوادث التعدين بنسبة تصل إلى 90% من خلال الاستغناء عن السائقين وتقليل المناورات المعقدة داخل المواقع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في الصين نحو الأتمتة الكاملة لقطاع التعدين، في إطار خطط وطنية تستهدف دمج التكنولوجيا الذكية بشكل كامل بحلول عام 2030، حيث بدأت بعض المناجم في مناطق مثل منغوليا الداخلية وصحراء غوبي باستخدام أساطيل من الشاحنات ذاتية القيادة والكهربائية.

