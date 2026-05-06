سامسونغ تكشف عن نظارات ذكية جديدة… إليكم موعد الإطلاق والسعر

كشفت تسريبات جديدة عن نظارات " Glasses" الذكية التي تعمل على تطويرها، على أن ترى النور خلال عام 2026، ضمن جيل متقدّم من الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وتبدو الشركة في طور دخول قوي إلى هذا السوق، عبر مشروع يرتكز على تقنيات ومنصة XR، في محاولة لتعزيز موقعها في مجال الواقع الممتد وتقديم تجربة استخدام أكثر تطورًا.



تصميم خفيف ومريح

تشير المعلومات إلى أن النظارات، المعروفة داخليًا باسم "Jinju"، ستأتي بوزن لا يتجاوز 50 غرامًا، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي دون الشعور بالانزعاج.



تقنيات متقدمة

تعتمد النظارات على معالج Qualcomm Snapdragon AR1 المصمم لتطبيقات الواقع المعزز، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي من Google Gemini، مع تركيز على التفاعل الصوتي بدل الشاشات التقليدية.



ميزات عملية

ستضم النظارات كاميرا بدقة 12 ميغابكسل من نوع Sony IMX681 لالتقاط الصور والفيديو من منظور المستخدم، إضافة إلى ميكروفونات ومكبرات صوت مدمجة لتجربة صوتية سلسة.

كما ستدعم وظائف مثل:



الترجمة الفورية

المساعدة في التنقل

التعرف على المعلومات المحيطة



ما يجعلها أقرب إلى مساعد شخصي ذكي يمكن ارتداؤه.



بطارية محدودة

تشير التقارير إلى بطارية صغيرة بسعة نحو 155 ميلي أمبير/ساعة، توفّر تشغيلًا لساعات محدودة، ما يعني اعتمادًا كبيرًا على في معالجة البيانات وتشغيل الميزات المتقدمة.



كما أن النسخة الأولى لن تتضمن شاشة داخلية، لتكون أقرب إلى نظارات ذكية صوتية، وليس نظام واقع معزز متكامل.



رهان على سوق XR

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لـسامسونغ لتعزيز حضورها في سوق الواقع الممتد XR، ومنافسة شركات مثل Meta، مع العمل لاحقًا على إصدار أكثر تطورًا مزوّد بشاشة micro-LED.



موعد الإطلاق والسعر

من المتوقع طرح النظارات في النصف الثاني من 2026، بسعر يتراوح بين 379 و499 دولارًا، ضمن فئة متوسطة تجمع بين التصميم العصري والوظائف الذكية.

Advertisement