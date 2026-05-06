تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تجربة أكثر سلاسة وشفافية.. تصميم "Liquid Glass" يصل إلى واتساب

Lebanon 24
06-05-2026 | 04:02
A-
A+
تجربة أكثر سلاسة وشفافية.. تصميم Liquid Glass يصل إلى واتساب
تجربة أكثر سلاسة وشفافية.. تصميم Liquid Glass يصل إلى واتساب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعمل واتساب على اختبار واجهة جديدة تحمل اسم "Liquid Glass" داخل المحادثات، في إطار خطة لتحديث التصميم العام للتطبيق وجعله أكثر عصرية وسلاسة في الاستخدام.

ويأتي هذا التحديث ضمن توجه الشركة لتحسين تجربة المستخدم عبر إضافات بصرية حديثة تتماشى مع اتجاهات التصميم الحالية، مع اعتماد أسلوب مستوحى من ما قدمته أبل في نظام iOS 26، بما ينعكس على انسيابية التنقل داخل التطبيق.

تجربة استخدام أكثر تفاعلية
يعتمد تصميم "Liquid Glass" على عناصر شفافة وتدرجات بصرية تشبه الزجاج، بحيث تتفاعل مع الخلفيات بشكل ديناميكي.
ويهدف هذا الأسلوب إلى خلق واجهة أعمق وأكثر سلاسة مقارنة بالتصاميم المسطحة التقليدية، مع تركيز خاص على شاشة المحادثات باعتبارها الأكثر استخدامًا يوميًا، ما يمنح التحديث تأثيرًا مباشرًا على تجربة المستخدم.

تغييرات داخل الدردشة والتنقل
التحديث لا يقتصر على تحسينات شكلية، بل يشمل إعادة صياغة بعض العناصر الأساسية داخل واجهة الدردشة، أبرزها:

شريط كتابة الرسائل سيظهر بشكل عائم مع تأثيرات شفافية
شريط التنقل العلوي سيأخذ مظهرًا شبه شفاف مع ظلال وضبابية خفيفة
هذه التعديلات تضيف إحساسًا بالحركة والعمق داخل التطبيق، ما يجعل التفاعل مع المحادثات أكثر سلاسة وحداثة.

طرح تدريجي للتحديث
رغم بدء التجارب منذ فترة، لا يزال التحديث غير متاح على نطاق واسع، إذ يقتصر حاليًا على نسخ تجريبية محدودة.

وتشير المعطيات إلى أن واتساب قد تؤجل الإطلاق الكامل إلى حين استكمال تحديث بقية أجزاء التطبيق بما يتوافق مع التصميم الجديد، لضمان تجربة موحدة عند الإطلاق الرسمي.

اتجاه مستقبلي في التصميم
يعكس هذا التحديث توجهًا أوسع نحو اعتماد أسلوب "Liquid Glass" في واجهات التطبيقات، خصوصًا مع انتشاره في أنظمة أبل الحديثة.

كما يظهر سعي واتساب لمواكبة هذا التحول في ظل المنافسة المتزايدة بين تطبيقات المراسلة، فيما يبقى موعد الإطلاق الرسمي غير محسوم حتى الآن، رغم التوقعات بقرب ظهوره بشكل أوسع للمستخدمين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق واجهة “Liquid Glass” بتصميم بصري جديد
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يطلق ميزات جديدة تعزز تجربة المستخدم
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوحى من "أبل".. "واتساب" يودّع التصميم التقليديّ لصالح "الزجاج السائل"
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"دكاترة" طُردوا من مجموعات "واتساب"!
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24

منذ فترة

✨ الخلف

تابت

علوي

فيات

دمين

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:45 | 2026-05-06
Lebanon24
00:42 | 2026-05-06
Lebanon24
23:32 | 2026-05-05
Lebanon24
23:00 | 2026-05-05
Lebanon24
16:00 | 2026-05-05
Lebanon24
14:26 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24