تجربة أكثر سلاسة وشفافية.. تصميم "Liquid Glass" يصل إلى واتساب

تعمل على اختبار واجهة جديدة تحمل اسم "Liquid Glass" داخل المحادثات، في إطار خطة لتحديث التصميم العام للتطبيق وجعله أكثر عصرية وسلاسة في الاستخدام.



ويأتي هذا التحديث ضمن توجه الشركة لتحسين تجربة المستخدم عبر إضافات بصرية حديثة تتماشى مع اتجاهات التصميم الحالية، مع اعتماد أسلوب مستوحى من ما قدمته أبل في نظام iOS 26، بما ينعكس على انسيابية التنقل داخل التطبيق.



تجربة استخدام أكثر تفاعلية

يعتمد تصميم "Liquid Glass" على عناصر شفافة وتدرجات بصرية تشبه الزجاج، بحيث تتفاعل مع الخلفيات بشكل ديناميكي.

ويهدف هذا الأسلوب إلى خلق واجهة أعمق وأكثر سلاسة مقارنة بالتصاميم المسطحة التقليدية، مع تركيز خاص على شاشة المحادثات باعتبارها الأكثر استخدامًا يوميًا، ما يمنح التحديث تأثيرًا مباشرًا على تجربة المستخدم.



تغييرات داخل الدردشة والتنقل

التحديث لا يقتصر على تحسينات شكلية، بل يشمل إعادة صياغة بعض العناصر الأساسية داخل واجهة الدردشة، أبرزها:



شريط كتابة الرسائل سيظهر بشكل عائم مع تأثيرات شفافية

شريط التنقل العلوي سيأخذ مظهرًا شبه شفاف مع ظلال وضبابية خفيفة

هذه التعديلات تضيف إحساسًا بالحركة والعمق داخل التطبيق، ما يجعل التفاعل مع المحادثات أكثر سلاسة وحداثة.



طرح تدريجي للتحديث

رغم بدء التجارب ، لا يزال التحديث غير متاح على نطاق واسع، إذ يقتصر حاليًا على نسخ تجريبية محدودة.



وتشير المعطيات إلى أن واتساب قد تؤجل الإطلاق الكامل إلى حين استكمال تحديث بقية أجزاء التطبيق بما يتوافق مع التصميم الجديد، لضمان تجربة موحدة عند الإطلاق الرسمي.



اتجاه مستقبلي في التصميم

يعكس هذا التحديث توجهًا أوسع نحو اعتماد أسلوب "Liquid Glass" في واجهات التطبيقات، خصوصًا مع انتشاره في أنظمة أبل الحديثة.



كما يظهر سعي واتساب لمواكبة هذا التحول في ظل المنافسة المتزايدة بين تطبيقات المراسلة، فيما يبقى موعد الإطلاق الرسمي غير محسوم حتى الآن، رغم التوقعات بقرب ظهوره بشكل أوسع للمستخدمين.