تكنولوجيا وعلوم

كروم يحمّل نماذج ذكاء اصطناعي على بعض الأجهزة من دون تنبيه واضح

06-05-2026 | 10:24
كروم يحمّل نماذج ذكاء اصطناعي على بعض الأجهزة من دون تنبيه واضح
أفاد موقع 9to5Google بأن تحديثاً حديثاً لمتصفح Google Chrome قد يكون حمّل على بعض أجهزة المستخدمين ما يصل إلى 4 غيغابايت من نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية Gemini Nano، من دون إخطار مباشر وواضح للمستخدم.
وبحسب التقرير، يجري هذا التغيير في الخلفية، ويبدو أنه يرتبط بتفعيل بعض ميزات Gemini داخل كروم، مثل ميزة "Help me write"، إلى جانب أدوات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، من بينها ميزة كشف الاحتيال. وأشار التقرير إلى أن غوغل كانت قد أعلنت في الأصل عن قدوم Gemini Nano إلى كروم في عام 2024.

وأوضح الموقع أن مساحة التخزين التي يشغلها النموذج يمكن العثور عليها ضمن ملف "weights.bin" في مسار يحمل اسم "OptGuideOnDeviceModel"، فيما تؤكد غوغل في صفحة مخصصة للمطورين أن كروم يقوم بتنزيل نموذج Gemini Nano وفقاً لقدرات الجهاز، على أن تُدار تحديثاته لاحقاً تلقائياً في الخلفية.

ولفت التقرير إلى أن غوغل تقول إن كروم يدير مساحة التخزين بنشاط، وإن نموذج Gemini Nano يكون أول ما يُحذف تلقائياً إذا انخفضت المساحة الحرة على الجهاز إلى ما دون حد معين.

كما أشار إلى أن حذف الملف يدوياً ممكن، لكن كروم سيعيد تنزيله ما لم يُعطّل المستخدم خيار "on-device AI" من الإعدادات ضمن Settings > System، مع الإشارة إلى أن الوصول إلى هذا الخيار لم يكن متاحاً في إحدى التجارب على جهاز MacBook يعمل بإصدار Chrome v147.

وختم التقرير بالإشارة إلى مفارقة لافتة، إذ إن وثائق غوغل نفسها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في كروم تنصح المطورين بضرورة تنبيه المستخدمين إلى الوقت المطلوب لإجراء مثل هذه التنزيلات، في حين لم تصدر الشركة تعليقاً مباشراً على الانتقادات الأخيرة المتعلقة باستهلاك كروم للمساحة التخزينية بسبب نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية.
تقارير تقنية: Siri ستستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتنفيذ الأوامر
نموذج ذكاء اصطناعي مجهول المصدر يثير فضول الخبراء
جهاز ذكاء اصطناعي على الإصبع يكشف أمراض القلب بدقة عالي
لتعزيز معالجة الصوت والصورة.. مايكروسوفت تطلق نماذج ذكاء اصطناعي
