تكنولوجيا وعلوم

شاشة أكثر ذكاءً وبطارية أطول.. ماذا تخبئ آبل لـ iPhone 18 Pro؟

Lebanon 24
06-05-2026 | 10:30
شاشة أكثر ذكاءً وبطارية أطول.. ماذا تخبئ آبل لـ iPhone 18 Pro؟
ذكر موقع 9to5Mac أن شركة آبل تتجه إلى اعتماد تقنية LTPO+ في شاشات iphone 18 Pro، في خطوة يُنتظر أن تمنح الهاتف كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة وأداء أكثر تطوراً لميزة Always-On Display.
وبحسب تقرير نقله الموقع عن The Elec، يُتوقع أن تتولى سامسونغ وإل جي إنتاج معظم شاشات OLED الخاصة بهاتف iPhone 18 Pro، فيما لم تنجح شركة BOE في الحصول على موافقة آبل لتزويدها بشاشات هواتفها الرائدة هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع يعود إلى محدودية قدرات BOE في تقنية LTPO+، إلى جانب تأخرها مقارنة بسامسونغ وإل جي من حيث جودة اللوحات وكفاءة الإنتاج. ويُعد ذلك انتكاسة للشركة، بعدما كانت شريكاً مهماً في شاشات iPhone 17 Pro.

ويكشف التقرير أن أبرز ما سيميز iPhone 18 Pro عن الجيل السابق هو الانتقال من LTPO التقليدية إلى LTPO+. وتُعد LTPO التقنية الأساسية التي تقف وراء ميزة العرض الدائم في آيفون، لأنها تسمح بتعديل معدل التحديث بشكل ديناميكي.

أما في النسخة المطورة LTPO+، فتتوسع آلية استخدام مواد الأوكسيد لتشمل مكونات إضافية داخل ترانزستورات الشاشة، ما يمنح تحكماً أدق في تدفق التيار المسؤول عن إضاءة OLED، ويتيح للشاشة التكيف بصورة أفضل مع الظروف المحيطة وطبيعة الاستخدام، بما يعزز كفاءة البطارية.

ووفق التقرير، فإن الفائدتين الأساسيتين المتوقعتين من هذه الترقية هما تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما ينعكس على عمر البطارية، واستجابة أكثر دقة في تعديل الشاشة، خصوصاً في البيئات منخفضة الإضاءة. وقد يساهم ذلك أيضاً في الحد من أي وميض أو مظهر حبّي قد يظهر أحياناً في الإضاءة الخافتة.

ولم يوضح التقرير ما إذا كان هاتف iPhone Ultra سيحصل بدوره على هذه التقنية الجديدة أم لا.
قد يتخلى هاتف iPhone 18 Pro عن اللون الوحيد الذي طالما رغب فيه المعجبون
آبل تدخل السباق.. نظارات بلا شاشة في الطريق
في زمن الذكاء الاصطناعي...تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ"أبل"
ترامب: على إيران أن تصبح أكثر ذكاء
سامسونغ

الرئيسي

التيار

سامسون

إل جي

الترا

العرض

