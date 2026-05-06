جهاز يحاكي الورق بذكاء.. هذا ما يقدمه

وبحسب المراجعة، يعتمد الجهاز على شاشة E Ink Carta 1300 بقياس 10.3 بوصات بالأبيض والأسود، وهي شاشة تمنح تبايناً أوضح وخلفية أنظف من الشاشات الملونة، ما يجعل قراءة الملاحظات والملفات أسهل على . كما أشاد الموقع بملمس الشاشة، معتبراً أن الكتابة عليها تمنح إحساساً قريباً جداً من القلم على الورق، من دون انزلاق مزعج أو حاجة إلى فترة تأقلم طويلة.وأشار التقرير إلى أن Paper Pure يأتي بتصميم أخف وزناً وأكثر عملية من بعض الطرز الأخرى في السلسلة، مع هيكل يسهل حمله وإصلاحه أيضاً، بفضل ظهور البراغي في الجهة الخلفية. لكنه في المقابل يفتقد بعض الإضافات التي قد يراها البعض مهمة، مثل الإضاءة الأمامية ودعم لوحة المفاتيح، ما يجعله أقل مرونة في ظروف الاستخدام المختلفة، خصوصاً ليلاً أو لمن يفضلون إدخال النصوص بشكل موسع.وفي جانب البرمجيات، أوضح الموقع أن الجهاز يواصل فلسفة الشركة القائمة على إضافة أدوات مفيدة من دون تحميل النظام بتعقيدات غير ضرورية. ومن بين أبرز الميزات الجديدة إمكان الربط مع تقويم أو أوتلوك لتحضير ملاحظات الاجتماعات، إضافة إلى أداة Convert and Share التي تستخدم لتحويل الكتابة اليدوية إلى نصوص أو قوائم قابلة للمشاركة. لكن المراجعة لفتت إلى أن عدداً من هذه الميزات الذكية يتطلب اشتراكاً إضافياً في خدمة Connect، وهو ما اعتبرته نقطة سلبية في جهاز سعره الأساسي مرتفع أصلاً.أما على صعيد البطارية، فاعتبر الموقع أن الجهاز يحقق أحد أبرز عناصر الجذب في هذه الفئة، إذ يمكن أن يستمر أسابيع بين كل عملية شحن وأخرى، مع أداء أفضل من ReMarkable 2 الذي يخلفه. ويساعد على ذلك غياب الإضاءة الأمامية، إلى جانب طبيعة شاشات الحبر الإلكتروني التي لا تستهلك طاقة كبيرة إلا عند تحديث الصفحة.وخلصت المراجعة إلى أن ReMarkable Paper Pure خيار قوي جداً لمن يريد جهازاً مكرساً أساساً للكتابة اليدوية وتدوين الملاحظات بعيداً من المشتتات، لكنه ليس الأنسب لمن يبحث عن جهاز ورقي إلكتروني أكثر تنوعاً أو دعماً لميزات أوسع مثل القراءة المتقدمة أو الكتابة بلوحة مفاتيح فعلية.