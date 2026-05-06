تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لم تكن هجمة معقدة.. كلمة مرور مسروقة أربكت قطاع الوقود الأميركي

Lebanon 24
06-05-2026 | 23:00
A-
A+
لم تكن هجمة معقدة.. كلمة مرور مسروقة أربكت قطاع الوقود الأميركي
لم تكن هجمة معقدة.. كلمة مرور مسروقة أربكت قطاع الوقود الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأى مقال نشرته Infosecurity Magazine أن هجوم Colonial Pipeline عام 2021 لا يزال حتى اليوم النموذج الأوضح لما يمكن أن تفعله برمجيات الفدية بالبنية التحتية الحيوية، بعدما تسبب اعتماد قديم على شبكة VPN بكلمة مرور مخترقة ومن دون مصادقة متعددة العوامل في شلّ أكبر خط أنابيب للوقود المكرر في الولايات المتحدة، بطول 5500 ميل.
Advertisement

وبحسب المقال، لم يحتج المهاجمون إلى أدوات معقدة أو أساليب استخباراتية متقدمة، بل إلى بيانات اعتماد واحدة و"باب غير مقفل"، ما أدى إلى أزمة لم تقتصر على الجانب التقني، بل امتدت إلى استمرارية الأعمال والسمعة وسلاسل الإمداد والسلامة العامة. ويشير النص إلى أن ما حدث بعد الجائحة شكّل نقطة تحول في وعي الرأي العام بحجم التهديدات السيبرانية التي تطال القطاع الخاص.

ويستعيد كاتب المقال، الذي كان يشغل آنذاك منصب المدير التنفيذي الإقليمي الأول في CISA Region 4، كيف أن الشركة لم تكن تملك في ذلك الوقت مديراً لأمن المعلومات (CISO)، لكن مديرة تقنية المعلومات اتخذت قرارين حاسمين في الساعات الأولى: أولهما إعطاء الأولوية لسلامة البشر عبر إغلاق خط الأنابيب تفادياً لأي انفجار أو تسرب أو خسائر بشرية، وثانيهما التواصل مع الجهة الحكومية التي تربطها بها علاقة ثقة، وهي وزارة الطاقة، بدلاً من الاكتفاء بالقناة الرسمية المفترضة.

ويشدد المقال على أن الثقة في زمن الأزمات أسرع من البروتوكول، لأن اللجوء إلى علاقات معروفة يختصر الوقت ويقلل هامش الخطأ. وبفضل هذا التنسيق، أمكن أيضاً تسهيل التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ما ساعد لاحقاً في تتبع واستعادة 2.3 مليون دولار من أموال الفدية قبل أن تختفي نهائياً.

ورغم سرعة الاستجابة، يلفت المقال إلى أن تداعيات الهجوم خرجت سريعاً من إطار الشركة نفسها، إذ شهدت محطات الوقود على الساحل الشرقي الأميركي نقصاً حاداً واصطفافاً للطوابير، ليصبح الهجوم بالنسبة إلى المواطنين أزمة معيشية مباشرة لا مجرد خبر عن اختراق إلكتروني. كما أشار إلى أن مجموعة DarkSide التي نفذت العملية لم تكن مجرد عصابة تقليدية، بل كياناً يعمل بنموذج "الامتياز" ويملك حتى جهازاً دعائياً لإدارة صورته، وهو ما كان صادماً يومها، لكنه بات أقرب إلى القاعدة اليوم.

ويخلص المقال إلى 3 دروس رئيسية ما زالت صالحة بعد 5 سنوات: أن يكون CISO على اتصال مباشر بالرئيس التنفيذي، وأن تضم مجالس الإدارة عضواً واحداً على الأقل بخبرة تشغيلية في الأمن السيبراني، وأن تتوقف المجالس عن الاكتفاء بالسؤال التقليدي "هل نحن آمنون؟" لتنتقل إلى أسئلة أدق حول من قد يهاجم الشبكة ولماذا وما هي المخاطر الأكثر أولوية وسبل معالجتها. كما يشدد على أن التركيز يجب أن يكون على المرونة والقدرة على التعافي بعد الحادث، عبر الاستثمار في الأشخاص والعمليات والأدوات.
مواضيع ذات صلة
بخطوات قليلة.. هكذا تستعيد كلمة مرور بريدك الإلكتروني
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مي عز الدين تتحدث للمرة الاولى عن أزمتها الصحية: جراحة لم تكن سهلة
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سهلة جداً.. طريقة لاكتشاف كلمة مرور "الواي فاي" على الحاسوب
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء ماليزيا: موظفو القطاع العام سيعملون من منازلهم وسط أزمة الوقود
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الفيدرالي

الولايات المتحدة

مكتب التحقيقات

وزارة الطاقة

مكتب التحقيق

الفيدرالي

القاعدة

قناة ال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-06
Lebanon24
16:00 | 2026-05-06
Lebanon24
14:00 | 2026-05-06
Lebanon24
10:30 | 2026-05-06
Lebanon24
10:24 | 2026-05-06
Lebanon24
07:37 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24