تكنولوجيا وعلوم

منافس قوي آخر من Xiaomi في عالم أندرويد

Lebanon 24
07-05-2026 | 10:50
منافس قوي آخر من Xiaomi في عالم أندرويد
كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية عن مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطرحه Xiaomi قريبا ليكون من بين أفضل الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.
 
وحصل Xiaomi 17T Pro تبعا للتسريبات على هيكل متين مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1280/2772) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 447 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات HyperOS 3، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعتها ما بين 512 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، أما  كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

دعمته Xiaomi بمنفذي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، إضافة إلى بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم) 
