تحسينات بصرية لافتة… أبل تكشف عن iOS 26.5 مع مزايا تخصيص جديدة

ورغم أن التحديث الجديد لا يتضمن تغييرات جذرية على النظام، إلا أنه يركز على تحسينات جمالية ولمسات بسيطة تهدف إلى تعزيز تجربة الاستخدام اليومية، وفي مقدمتها خلفيات Pride الجديدة التي خطفت الأنظار.وبحسب ما ظهر في النسخة التجريبية، فإن خلفيات Pride الجديدة في iOS 26.5 لا تقتصر على تصميم واحد، بل تضم 11 إصدارًا مختلفًا بألوان متعددة تناسب مختلف الأذواق. كما تتميز بتصاميم حيوية تنسجم مع واجهة أبل الحديثة "Liquid Glass"، ما يمنح الشاشة مظهرًا أكثر سلاسة وعمقًا.ومن أبرز الإضافات في التحديث أداة مدمجة تتيح للمستخدم إنشاء خلفية خاصة به بالكامل، إذ يمكن اختيار ما يصل إلى 12 لونًا مختلفًا ليقوم النظام بدمجها ضمن تصميم فريد.وتوفر هذه الميزة مستوى متقدمًا من التحكم بمظهر الشاشة، بما يسمح للمستخدمين بتصميم خلفيات تعكس أسلوبهم الشخصي بدقة.وتشير التقارير إلى أن الخلفيات الجديدة لا تقتصر على الشاشة الرئيسية، بل تشمل أيضًا شاشة القفل، مع تأثيرات ديناميكية تظهر عند استخدام ميزة Always-On Display.كما يمكن أن تتحول الخلفية تلقائيًا إلى نسخة أكثر هدوءًا وتعتيمًا عند عدم استخدام الهاتف، قبل أن تستعيد ألوانها الكاملة بمجرد التفاعل مع الجهاز.ورغم أن iOS 26.5 لا يُصنّف كتحديث كبير من ناحية الميزات التقنية، فإنه يركز بشكل أساسي على تحسين التجربة البصرية وتقديم مزيد من خيارات التخصيص للمستخدمين.ومن المتوقع أن تطرح أبل التحديث رسميًا خلال الأيام المقبلة، مع استمرار اختبار بعض التحسينات قبل إطلاق النسخة النهائية. (آرم نيوز)