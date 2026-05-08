ميزة تقدمها "غوغل" لتحسين نتائج البحث.. ما هي؟

وتظهر بعض هذه النتائج تحت تصنيف "نصائح الخبراء Expert Advice"، وفقًا للصور التي نشرتها الشركة، وقد تحمل تسميات أخرى مثل "آراء المجتمع Community Perspectives" تبعًا لطبيعة الاستفسار والمحتوى المعروض. كما تعرض "غوغل" اسم صانع المحتوى أو الحساب أو اسم المجتمع المرتبط بالمشاركة لتوضيح مصدر المعلومات.وتقدّم "غوغل" أيضًا تحسينات إضافية في ميزة "وضع AI Mode" والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي "AI Overviews"، إذ ستقترح النتائج موضوعات إضافية يمكن للمستخدم استكشافها عبر يحمل اسم "استكشاف إضافي Further Exploration".وفي المقابل، ستبدأ نتائج البحث بإظهار شارة "مشترك Subscribed" بجانب الروابط من المواقع الإخبارية التي يشترك فيها المستخدم، مما يمنحها أولوية في الظهور داخل نتائج AI Mode و AI Overviews.وتعمل الشركة على تحسين ظهور الروابط داخل الإجابات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عبر إظهار الروابط بجانب النصوص المرتبطة بها مباشرةً لتسهيل الوصول إلى المصادر.وفي نسخة الحاسوب من ، سوف تتيح "غوغل" للمستخدمين معاينة صفحات عند تمرير مؤشر الفأرة فوق الرابط، مع عرض اسم الموقع أو عنوان الصفحة قبل فتحها. وتقول الشركة إن كثيرًا من المستخدمين يترددون في الضغط على الروابط المُضمنة عندما لا يعرفون الوجهة التي ستقودهم إليها.وترى "غوغل" أن تعزيز وضوح الروابط وفائدتها داخل نتائج البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سوف يسهم في ربط المستخدمين مباشرةً بالمصادر وصناع المحتوى، في ظل شكاوى أصحاب المواقع من تراجع معدلات الزيارات المُحوّلة من محركات البحث.