ميزة تقدمها "غوغل" لتحسين نتائج البحث.. ما هي؟

08-05-2026 | 16:44
ميزة تقدمها غوغل لتحسين نتائج البحث.. ما هي؟
تختبر "غوغل" تحديثات جديدة في نتائج البحث المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي، إذ بدأت بإضافة قسم يعرض "معاينة للآراء" المستندة إلى النقاشات العامة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنها منشورات منصة "ريديت"، والمنتديات المختلفة.
وتظهر بعض هذه النتائج تحت تصنيف "نصائح الخبراء Expert Advice"، وفقًا للصور التي نشرتها الشركة، وقد تحمل تسميات أخرى مثل "آراء المجتمع Community Perspectives" تبعًا لطبيعة الاستفسار والمحتوى المعروض. كما تعرض "غوغل" اسم صانع المحتوى أو الحساب أو اسم المجتمع المرتبط بالمشاركة لتوضيح مصدر المعلومات.

وتقدّم "غوغل" أيضًا تحسينات إضافية في ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode" والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي "AI Overviews"، إذ ستقترح النتائج موضوعات إضافية يمكن للمستخدم استكشافها عبر قسم جديد يحمل اسم "استكشاف إضافي Further Exploration".

وفي المقابل، ستبدأ نتائج البحث بإظهار شارة "مشترك Subscribed" بجانب الروابط القادمة من المواقع الإخبارية التي يشترك فيها المستخدم، مما يمنحها أولوية في الظهور داخل نتائج AI Mode و AI Overviews.

وتعمل الشركة على تحسين ظهور الروابط داخل الإجابات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، عبر إظهار الروابط بجانب النصوص المرتبطة بها مباشرةً لتسهيل الوصول إلى المصادر.

وفي نسخة الحاسوب من محرك البحث، سوف تتيح "غوغل" للمستخدمين معاينة صفحات الويب عند تمرير مؤشر الفأرة فوق الرابط، مع عرض اسم الموقع أو عنوان الصفحة قبل فتحها. وتقول الشركة إن كثيرًا من المستخدمين يترددون في الضغط على الروابط المُضمنة عندما لا يعرفون الوجهة التي ستقودهم إليها.

وترى "غوغل" أن تعزيز وضوح الروابط وفائدتها داخل نتائج البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سوف يسهم في ربط المستخدمين مباشرةً بالمصادر وصناع المحتوى، في ظل شكاوى أصحاب المواقع من تراجع معدلات الزيارات المُحوّلة من محركات البحث. (aitnews)
