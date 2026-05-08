تكنولوجيا وعلوم

شركة ريف تقاضي أبل بتهمة الاحتكار

08-05-2026 | 13:05
شركة ريف تقاضي أبل بتهمة الاحتكار
 رفعت شركة (ريف) لتطوير البرمجيات دعوى مكافحة احتكار على شركة أبل لإزالتها تطبيق (ريف) لمشاهدة ‌المقاطع المصورة من متجر تطبيقاتها بعد طرح ميزة (شير بلاي) المنافسة.

وجاء في الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية الأمريكية في نيوجيرزي أن ريف، ومقرها أونتاريو بكندا، تطالب ⁠بمعاودة إدراجها في متجر التطبيقات وبتعويضات "بمئات الملايين من الدولارات".

وقالت أبل في بيان "نرفض هذه الادعاءات العارية عن الصحة.. أُزيل تطبيق ريف بعد مخالفات متكررة للإرشادات، والتي أبلغنا مطوره بها مرات عدة. شملت هذه الانتهاكات عرض ومشاركة محتوى إباحي ومسروق، بالإضافة إلى شكاوى ‌المستخدمين ⁠بشأن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال".

وقال مايكل بازاراتز رئيس ريف التنفيذي ⁠في بيان "إزالة أبل تطبيق ريف من متجر تطبيقاتها بحجة واهية أثر بشدة على المستهلكين من ⁠خلال تقلص نطاق الخيارات...".

وأضاف "تصرفات أبل حرمت المستخدمين من الوصول إلى منتج يستمتعون ⁠به.. وقوضت قدرة ريف على المنافسة على نحو عادل بناء على قوة منتجها". 

