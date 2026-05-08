شركة ريف تقاضي أبل بتهمة الاحتكار

رفعت شركة (ريف) لتطوير البرمجيات دعوى مكافحة احتكار على لإزالتها تطبيق (ريف) لمشاهدة ‌المقاطع المصورة من متجر تطبيقاتها بعد طرح ميزة (شير بلاي) المنافسة.

وجاء في الدعوى المقدمة إلى المحكمة في نيوجيرزي أن ريف، ومقرها بكندا، تطالب ⁠بمعاودة إدراجها في وبتعويضات "بمئات الملايين من الدولارات".

وقالت أبل في بيان "نرفض هذه الادعاءات العارية عن الصحة.. أُزيل تطبيق ريف بعد مخالفات متكررة للإرشادات، والتي أبلغنا مطوره بها مرات عدة. شملت هذه الانتهاكات عرض ومشاركة محتوى إباحي ومسروق، بالإضافة إلى شكاوى ‌المستخدمين ⁠بشأن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال".

وقال بازاراتز رئيس ريف التنفيذي ⁠في بيان "إزالة أبل تطبيق ريف من متجر تطبيقاتها بحجة واهية أثر بشدة على المستهلكين من ⁠خلال تقلص نطاق الخيارات...".

وأضاف "تصرفات أبل حرمت المستخدمين من الوصول إلى منتج يستمتعون ⁠به.. وقوضت قدرة ريف على المنافسة على نحو عادل بناء على قوة منتجها".