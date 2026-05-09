تسلا تستدعي أكثر من 218 ألف سيارة.. إليكم السبب

قامت شركة الأميركية باستدعاء 218,867 سيارة كهربائية في ، بسبب مشكلة في كاميرات الرؤية الخلفية الموجودة في تلك المركبات.ووفقا للإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن صورة الكاميرا عند تعشيق وضع الرجوع للخلف في السيارات التي استدعيت، قد تظهر مع بعض التأخير للسائق، ما قد يزيد من خطر وقوع الحوادث.وأوضحت الإدارة أن الاستدعاء شمل عدة طرازات من سيارات تسلا المطروحة في الولايات المتحدة منها: Model 3 وModel Y وModel S وModel X.