جديد "آبل".. سماعات بـ"كاميرات" وذكاء اصطناعي

09-05-2026 | 14:00
جديد آبل.. سماعات بـكاميرات وذكاء اصطناعي
تستعد شركة "آبل" لإطلاق ترقية جديدة لسماعات AirPods؛ إذ كشف تقرير جديد أن الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة من تطوير سماعات تضم كاميرات قادرة على تزويد المساعد الشخصي "سيري siri" ببيانات بصرية.
وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ في تقرير أخير، فقد دخلت السماعات مرحلة "اختبار التحقق من التصميم"، وهي إحدى المراحل النهائية قبل بدء اختبارات الإنتاج الواسع النطاق.

ومع ذلك، يبدو أن موعد الإطلاق ما زال مرتبطًا بتأخر تطوير النسخة الجديدة من "سيري". وقد أوضح التقرير أن آبل كانت تخطط للكشف عن السماعات خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن تأجيل تحديث "سيري" دفع الشركة إلى إرجاء المشروع. وتشير المعلومات إلى أن النسخة المطوّرة من المساعد الصوتي قد تصل في سبتمبر المقبل، بعد تحسين نماذجه الأساسية بالاعتماد على نماذج Gemini التابعة لشركة "غوغل".

ولا تهدف الكاميرات المُدمجة في السماعات إلى التقاط الصور أو تسجيل الفيديو، بل سوف تُستخدم لتزويد "سيري" ببيانات مرئية تساعده في فهم ما ينظر إليه المستخدم، والإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالمشهد المحيط.

وقد يتيح ذلك استخدامات عملية جديدة للذكاء الاصطناعي البصري، مثل تعرّف مكونات الطعام واقتراح وصفات مناسبة، أو تقديم إرشادات المشي اعتمادًا على المعالم المحيطة، إضافةً إلى إنشاء تذكيرات مرتبطة بالأشياء التي ترصدها السماعات.

ومع ذلك، فإن الخصوصية تشكّل أحد أكبر التحديات أمام المشروع؛ إذ ذكر التقرير أن آبل أضافت ضوء LED صغيرًا إلى السماعات لتنبيه المستخدمين عند إرسال البيانات المرئية إلى خوادم آبل لمعالجتها سحابيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة الثقة بآلية استخدام الكاميرات.

وما زالت مسألة عمر البطارية غير واضحة حتى الآن؛ إذ يُتوقع أن تؤدي إضافة الكاميرات إلى زيادة استهلاك الطاقة.

ومن الجدير بالذكر أن سماعات AirPods Pro 3 توفر حاليًا ما يصل إلى 8 ساعات من الاستماع مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء، ويصل عمر البطارية إجمالًا إلى 24 ساعة باستخدام علبة الشحن، مما يعني أن آبل قد تضطر إلى الموازنة بين قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والحفاظ على عمر بطارية مقبول. (aitnews)

