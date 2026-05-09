بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"

09-05-2026 | 16:00
بشأن انستغرام.. هذا ما تعمل عليه ميتا
تعمل شركة "ميتا" على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي جديدة مُخصّصة للمستخدمين والشركات عبر منصاتها؛ إذ كشف تقرير جديد مزيداً من التفاصيل بشأن خطط الشركة التي أشار إليها الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، خلال إعلان النتائج المالية الأسبوع الماضي.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني، فإن ميتا تطوّر وكيلًا ذكيًا مستوحى من منصة OpenClaw، ويحمل حاليًا الاسم الرمزي “Hatch”. 

ويُتوقع أن يعمل الوكيل داخل تطبيقات الشركة، ليتيح على سبيل المثال التسوق الذكي عبر إنستاجرام، إلى جانب دعمه خدمات خارجية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن ميتا اختبرت “Hatch” على محاكاة لخدمات خارجية مثل DoorDash و Reddit و microsoft outlook، وذلك لرغبة الشركة في توسيع قدرات وكلائها خارج منصاتها الخاصة.

وتخطط ميتا كذلك لاستخدام الوكيل الجديد لمنافسة خدمة tiktok Shop؛ إذ سيتمكن مستخدمو إنستاجرام من شراء المنتجات الظاهرة في مقاطع الفيديو القصيرة “Reels” بسهولة أكبر عبر الوكيل الذكي. ويبدو أن الشركة بدأت تمهّد لذلك بإتاحة إمكانية إضافة ما يصل إلى 30 منتجًا داخل الفيديو الواحد لصنّاع المحتوى.

وكان زوكربيرج قد أشار خلال إعلان النتائج المالية الأخيرة للشركة إلى اهتمامه الكبير بوكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفهم جزءًا من طموحات الشركة في مجال “الذكاء الفائق Superintelligence”، كما وصف منصة OpenClaw بأنها “مثيرة للاهتمام”، لكنه رأى أن استخدامها ما زال معقدًا لمعظم المستخدمين، مؤكدًا أن ميتا تسعى إلى تطوير وكلاء يسهل استخدامهم، ويمكنهم فهم أهداف المستخدم، والعمل باستمرار لمساعدته في تحقيقها.

وكشف التقرير أيضًا أن ميتا حاولت استقطاب مطوّر منصة OpenClaw المفتوحة المصدر، التي حصدت انتشارًا واسعًا مطلع العام الجاري داخل أوساط الذكاء الاصطناعي، لكنه انضم لاحقًا إلى OpenAI.

وبدلًا من ذلك، نجح زوكربيرج في الاستحواذ على منصة Moltbook، وهي منصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي أثارت اهتمامًا واسعًا لمدة قصيرة.

ومن غير المتوقع إطلاق وكلاء ميتا الأذكياء قريبًا؛ إذ يشير التقرير إلى أن الشركة تستهدف طرح الأدوات الجديدة قرب نهاية العام الجاري، كما تختبر ميتا الوكلاء حاليًا باستخدام نماذج من أنثروبيك بدلًا من نماذجها الخاصة، على أن تنتقل مستقبلًا إلى تشغيلها عبر نموذجها الجديد Muse Spark.
