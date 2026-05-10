تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
Lebanon 24
10-05-2026
|
07:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
هواوي
عن ساعتها الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة تجعلها بين أفضل الساعات الذكية.
حصلت ساعة Watch Ultimate Design Spring على هيكل مصنوع من التيتانيوم المتين والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (42.942.9/10.8) ملم، وزنه 91غ، وجهّزت بتقنية eSIM للتصتال بالشبكات الخلوية لإجراء المكالمات الصوتية واستلام وإرسال الرسائل النصية القصيرة.
شاشتها أتت LTPO2 AMOLED بمقاس 1.38 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 nits، كثافتها تعادل 338 بيكسل/الغنش تقريبا، وحميت بزجاج كريستالي مقاوم للصدمات والخدوش.
Advertisement
تعمل الساعة بنظام HarmonyOS 6.1، ومعالج Kirin W80، وجهّزت بمايكروفونات ومكبرات صوت لإجراء المكالمات الصوتية، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في
الدم
ودرجة حرارة الجسم، وتطبيقات لمراقبة معدلات النشاط البدني ومعدلات النوم اليومية للمستخدم.
دعمتها هواوي أيضا بشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية
bluetooth
5.2 للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية، وبطارية بسعة 450 ميلي أمبير تعمل مع شاحن لاسلكي. (روسيا اليوم*
مواضيع ذات صلة
سيُنافس أفضل الهواتف الذكية.. هواوي تطلق Mate 80 Pro Max قريبا
Lebanon 24
سيُنافس أفضل الهواتف الذكية.. هواوي تطلق Mate 80 Pro Max قريبا
10/05/2026 19:15:45
10/05/2026 19:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. هواوي تطلق أحد أفضل هواتفها
Lebanon 24
قريبا.. هواوي تطلق أحد أفضل هواتفها
10/05/2026 19:15:45
10/05/2026 19:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"غوغل" تُطلق تحديثا جديدا للساعات الذكية
Lebanon 24
"غوغل" تُطلق تحديثا جديدا للساعات الذكية
10/05/2026 19:15:45
10/05/2026 19:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي
Lebanon 24
صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي
10/05/2026 19:15:45
10/05/2026 19:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
bluetooth
القصير
مار ال
روسيا
تيتان
تيتا
تابع
قد يعجبك أيضاً
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
Lebanon 24
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
10:34 | 2026-05-10
10/05/2026 10:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة صينية جديدة بـ"قوة خارقة".. إليكم مواصفاتها
Lebanon 24
سيارة صينية جديدة بـ"قوة خارقة".. إليكم مواصفاتها
05:00 | 2026-05-10
10/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد.. مساعد "Grok" يصل إلى السيارات بنظام "CarPlay"
Lebanon 24
تحديث جديد.. مساعد "Grok" يصل إلى السيارات بنظام "CarPlay"
02:00 | 2026-05-10
10/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "آيباد".. خطوة جديدة تطال "انستغرام"
Lebanon 24
لمستخدمي "آيباد".. خطوة جديدة تطال "انستغرام"
23:00 | 2026-05-09
09/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"
Lebanon 24
بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"
16:00 | 2026-05-09
09/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
16:39 | 2026-05-09
09/05/2026 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
Lebanon 24
خلال تفاوضها مع لبنان.. ورقة ستطرحها إسرائيل كـ"شرط أساس"
12:33 | 2026-05-09
09/05/2026 12:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
16:42 | 2026-05-09
09/05/2026 04:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:34 | 2026-05-10
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
05:00 | 2026-05-10
سيارة صينية جديدة بـ"قوة خارقة".. إليكم مواصفاتها
02:00 | 2026-05-10
تحديث جديد.. مساعد "Grok" يصل إلى السيارات بنظام "CarPlay"
23:00 | 2026-05-09
لمستخدمي "آيباد".. خطوة جديدة تطال "انستغرام"
16:00 | 2026-05-09
بشأن "انستغرام".. هذا ما تعمل عليه "ميتا"
14:00 | 2026-05-09
جديد "آبل".. سماعات بـ"كاميرات" وذكاء اصطناعي
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 19:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 19:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 19:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24