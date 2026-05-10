تكنولوجيا وعلوم
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
Lebanon 24
10-05-2026
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت Acer عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة ليعيدها إلى المنافسة في أسواق الحواسب اللوحية الذكية.
وحصل حاسب Iconia iM11-22M5G الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (261.7/177.7/7.9) ملم، وزنه 535 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11.45 بوصة، دقة عرضها (1440/2200) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 230 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 450 nits.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها باستخدام شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (16+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الامامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
دعمته Acer بأربع مكبرات صوت، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم)
