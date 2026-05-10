تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور

Lebanon 24
10-05-2026 | 10:34
A-
A+
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت Acer عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة ليعيدها إلى المنافسة في أسواق الحواسب اللوحية الذكية.
 
وحصل حاسب Iconia iM11-22M5G الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (261.7/177.7/7.9) ملم، وزنه 535 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
Advertisement

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11.45 بوصة، دقة عرضها (1440/2200) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 230 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 450 nits.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها باستخدام شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (16+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الامامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته Acer بأربع مكبرات صوت، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
الأجهزة اللوحية خيار عملي للمهام الخفيفة.. والحواسيب للمحترفين
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثورة إنسانية" في عالم التكنولوجيا.. ابتكار روبوت متطور لرعاية المسنين
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24
موجة “الريترو” تعود بقوة إلى عالم التكنولوجيا في 2026
lebanon 24
Lebanon24
10/05/2026 19:15:52 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

تابت

بيرة

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-05-10
Lebanon24
05:00 | 2026-05-10
Lebanon24
02:00 | 2026-05-10
Lebanon24
23:00 | 2026-05-09
Lebanon24
16:00 | 2026-05-09
Lebanon24
14:00 | 2026-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24