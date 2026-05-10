Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور

كشفت Acer عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة ليعيدها إلى المنافسة في أسواق الحواسب اللوحية الذكية.



شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11.45 بوصة، دقة عرضها (1440/2200) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 230 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 450 nits. وحصل حاسب Iconia iM11-22M5G الجديد على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (261.7/177.7/7.9) ملم، وزنه 535 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها باستخدام شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (16+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الامامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.



دعمته Acer بأربع مكبرات صوت، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذي Nano-SIM لشرائح الاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط. (روسيا اليوم)