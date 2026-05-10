تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
بلا "ثقوب" في الشاشة.. كواليس الهاتف الأكثر غموضاً في 2027
Lebanon 24
10-05-2026
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتزايد التسريبات حول هاتف "آيفون 20" المرتقب، والذي يتوقع أن تطلقه شركة "أبل" عام 2027 احتفالاً بالذكرى العشرين لسلسلة هواتفها الشهيرة.
وتشير التقارير إلى احتمالية تخطي التسمية الرقمية (آيفون 19) للانتقال مباشرة إلى الرقم 20، في خطوة تذكر بما فعلته الشركة سابقاً مع "آيفون X".
ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز الأكثر جرأة تقنياً؛ إذ تعمل "أبل" على تطوير هيكل من "الزجاج السائل" وشاشة منحنية بحواف فائقة النحافة، مع دمج كاميرا ومستشعرات "Face ID" أسفل الشاشة للتخلص نهائياً من أي ثقوب في الواجهة.
Advertisement
وتتحدث التسريبات أيضاً عن توجه الشركة لإلغاء الأزرار الميكانيكية التقليدية واستبدالها بأزرار لمسية تعمل بردود فعل اهتزازية، حتى في حال نفاد البطارية.
ورغم الطموح التقني الكبير، تبرز مخاوف بشأن متانة الجهاز أمام الكسور وسعره الذي قد يكون الأغلى في تاريخ الشركة.
ويرى مراقبون أن "أبل" تهدف بهذا الإصدار إلى إحداث صدمة في السوق تماثل ما حققه "آيفون X" عام 2017، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الهواتف القابلة للطي وتقنيات
الذكاء الاصطناعي
من
سامسونغ
وغوغل.
مواضيع ذات صلة
"ثقوب شجرة الزيتون": عمل أدبي يوثّق الذاكرة الفلسطينية
Lebanon 24
"ثقوب شجرة الزيتون": عمل أدبي يوثّق الذاكرة الفلسطينية
10/05/2026 23:02:28
10/05/2026 23:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات آيفون فولد.. ابتكار جديد لحماية شاشة الهاتف
Lebanon 24
تسريبات آيفون فولد.. ابتكار جديد لحماية شاشة الهاتف
10/05/2026 23:02:28
10/05/2026 23:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة الشاشة الخليجية" في ذمة الله
Lebanon 24
"سيدة الشاشة الخليجية" في ذمة الله
10/05/2026 23:02:28
10/05/2026 23:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تدخل السباق.. نظارات بلا شاشة في الطريق
Lebanon 24
آبل تدخل السباق.. نظارات بلا شاشة في الطريق
10/05/2026 23:02:28
10/05/2026 23:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
سامسونغ
سامسون
سامسو
كاني
سونغ
زايد
غوغل
قد يعجبك أيضاً
بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"
Lebanon 24
بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"
16:00 | 2026-05-10
10/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
Lebanon 24
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
10:34 | 2026-05-10
10/05/2026 10:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
Lebanon 24
هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
07:53 | 2026-05-10
10/05/2026 07:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة صينية جديدة بـ"قوة خارقة".. إليكم مواصفاتها
Lebanon 24
سيارة صينية جديدة بـ"قوة خارقة".. إليكم مواصفاتها
05:00 | 2026-05-10
10/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد.. مساعد "Grok" يصل إلى السيارات بنظام "CarPlay"
Lebanon 24
تحديث جديد.. مساعد "Grok" يصل إلى السيارات بنظام "CarPlay"
02:00 | 2026-05-10
10/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
Lebanon 24
فاتورة بـ15 دولاراً فُرضت شهرياً.. المواطنون سيدفعونها
16:19 | 2026-05-09
09/05/2026 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
Lebanon 24
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
10/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
Lebanon 24
ضابط من "حزب الله" يكشف: "سنحرق الإسرائيليين أحياءً"!
16:39 | 2026-05-09
09/05/2026 04:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
Lebanon 24
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
10/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
Lebanon 24
"معزول أو مقتول".. تقريرٌ غير عادي عن مصير مجتبى خامنئي
16:42 | 2026-05-09
09/05/2026 04:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2026-05-10
بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"
10:34 | 2026-05-10
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
07:53 | 2026-05-10
هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
05:00 | 2026-05-10
سيارة صينية جديدة بـ"قوة خارقة".. إليكم مواصفاتها
02:00 | 2026-05-10
تحديث جديد.. مساعد "Grok" يصل إلى السيارات بنظام "CarPlay"
23:00 | 2026-05-09
لمستخدمي "آيباد".. خطوة جديدة تطال "انستغرام"
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
10/05/2026 23:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
10/05/2026 23:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
10/05/2026 23:02:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24