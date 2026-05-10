بلا "ثقوب" في الشاشة.. كواليس الهاتف الأكثر غموضاً في 2027

تتزايد التسريبات حول هاتف "آيفون 20" المرتقب، والذي يتوقع أن تطلقه شركة "أبل" عام 2027 احتفالاً بالذكرى العشرين لسلسلة هواتفها الشهيرة.

وتشير التقارير إلى احتمالية تخطي التسمية الرقمية (آيفون 19) للانتقال مباشرة إلى الرقم 20، في خطوة تذكر بما فعلته الشركة سابقاً مع "آيفون X".



Advertisement

وتتحدث التسريبات أيضاً عن توجه الشركة لإلغاء الأزرار الميكانيكية التقليدية واستبدالها بأزرار لمسية تعمل بردود فعل اهتزازية، حتى في حال نفاد البطارية. ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز الأكثر جرأة تقنياً؛ إذ تعمل "أبل" على تطوير هيكل من "الزجاج السائل" وشاشة منحنية بحواف فائقة النحافة، مع دمج كاميرا ومستشعرات "Face ID" أسفل الشاشة للتخلص نهائياً من أي ثقوب في الواجهة.وتتحدث التسريبات أيضاً عن توجه الشركة لإلغاء الأزرار الميكانيكية التقليدية واستبدالها بأزرار لمسية تعمل بردود فعل اهتزازية، حتى في حال نفاد البطارية.

ورغم الطموح التقني الكبير، تبرز مخاوف بشأن متانة الجهاز أمام الكسور وسعره الذي قد يكون الأغلى في تاريخ الشركة.

ويرى مراقبون أن "أبل" تهدف بهذا الإصدار إلى إحداث صدمة في السوق تماثل ما حققه "آيفون X" عام 2017، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الهواتف القابلة للطي وتقنيات من وغوغل.