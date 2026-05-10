متفرقات
بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"
Lebanon 24
10-05-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة "
غوغل
" تحديثاً جديداً لمتصفح "كروم" على أجهزة "أندرويد"، يمنح المستخدمين القدرة على مشاركة "موقع تقريبي" مع المواقع الإلكترونية بدلاً من إحداثياتهم الدقيقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر منع المواقع من تتبع تحركاتهم بدقة الجي بي أس والاكتفاء بنطاق جغرافي عام (حي أو منطقة) يغطي مساحة تصل إلى نحو 1.1 ميل مربع.
ويتيح التحديث للمستخدم ثلاثة خيارات عند طلب أي موقع الوصول إلى مكانه: الموقع الدقيق، الموقع التقريبي، أو الرفض التام. وبينما يحتاج مطورو خدمات التوصيل والملاحة للموقع الدقيق، تكتفي خدمات الطقس والأخبار بالموقع التقريبي لتقديم خدماتها بفعالية.
وبينما يقتصر التحديث حالياً على نسخة "أندرويد"، تخطط غوغل لتوسيع الميزة لتشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية خلال الأشهر
القادمة
، مع توفير واجهات برمجية (APIs) جديدة للمطورين لتحديد مستوى الدقة المطلوب فعلياً لعمل مواقعهم.
من "غوغل".. ميزة جديدة على "Gemini" للمستخدمين في العالم العربي
من "غوغل".. ميزة جديدة على "Gemini" للمستخدمين في العالم العربي
"غوغل" تُطلق تحديثا جديدا للساعات الذكية
"غوغل" تُطلق تحديثا جديدا للساعات الذكية
ميزة تقدمها "غوغل" لتحسين نتائج البحث.. ما هي؟
ميزة تقدمها "غوغل" لتحسين نتائج البحث.. ما هي؟
وداعاً لعائق اللغة.. "واتساب" يطلق ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي "آيفون"
وداعاً لعائق اللغة.. "واتساب" يطلق ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي "آيفون"
بلا "ثقوب" في الشاشة.. كواليس الهاتف الأكثر غموضاً في 2027
بلا "ثقوب" في الشاشة.. كواليس الهاتف الأكثر غموضاً في 2027
14:21 | 2026-05-10
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
Acer تعود لعالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور
10:34 | 2026-05-10
هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
07:53 | 2026-05-10
سيارة صينية جديدة بـ"قوة خارقة".. إليكم مواصفاتها
سيارة صينية جديدة بـ"قوة خارقة".. إليكم مواصفاتها
05:00 | 2026-05-10
تحديث جديد.. مساعد "Grok" يصل إلى السيارات بنظام "CarPlay"
تحديث جديد.. مساعد "Grok" يصل إلى السيارات بنظام "CarPlay"
02:00 | 2026-05-10
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
06:00 | 2026-05-10
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
10:00 | 2026-05-10
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
08:00 | 2026-05-10
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
07:00 | 2026-05-10
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"
أحمد الشرع يُطمئِن لبنان.. طريق الشام تتبنَّى "الدولة"
05:00 | 2026-05-10
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
