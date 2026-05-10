بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"

أطلقت شركة " " تحديثاً جديداً لمتصفح "كروم" على أجهزة "أندرويد"، يمنح المستخدمين القدرة على مشاركة "موقع تقريبي" مع المواقع الإلكترونية بدلاً من إحداثياتهم الدقيقة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر منع المواقع من تتبع تحركاتهم بدقة الجي بي أس والاكتفاء بنطاق جغرافي عام (حي أو منطقة) يغطي مساحة تصل إلى نحو 1.1 ميل مربع.



ويتيح التحديث للمستخدم ثلاثة خيارات عند طلب أي موقع الوصول إلى مكانه: الموقع الدقيق، الموقع التقريبي، أو الرفض التام. وبينما يحتاج مطورو خدمات التوصيل والملاحة للموقع الدقيق، تكتفي خدمات الطقس والأخبار بالموقع التقريبي لتقديم خدماتها بفعالية.

وبينما يقتصر التحديث حالياً على نسخة "أندرويد"، تخطط غوغل لتوسيع الميزة لتشمل أجهزة الكمبيوتر المكتبية خلال الأشهر ، مع توفير واجهات برمجية (APIs) جديدة للمطورين لتحديد مستوى الدقة المطلوب فعلياً لعمل مواقعهم.