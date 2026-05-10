4 غيغابايت من الغموض.. "كلمة سر" تكشف ما تخفيه غوغل

أثارت شركة " " موجة من الجدل في الأوساط التقنية بعد تقارير كشفت قيام متصفح "كروم" بتحميل نموذج ذكاء اصطناعي " نانو" بحجم يصل إلى 4 غيغابايت على أجهزة المستخدمين دون الحصول على موافقة صريحة.

وتبين أن المتصفح يخزن الملفات تلقائياً داخل مجلد مخفي يحمل اسم (OptGuideOnDeviceModel)، وهو ما يمثل عبئاً على مساحة التخزين، خاصة وأن حذف الملفات يدوياً لا يجدي نفعاً إذ يعيد المتصفح تحميلها فور إعادة التشغيل.



وفي ردها على هذه الانتقادات، بررت "غوغل" الخطوة بأن النموذج يُستخدم لتشغيل ميزات أمنية محلية، مثل اكتشاف الاحتيال، دون الحاجة لإرسال البيانات إلى السحابة.

وأوضحت الشركة أنها أتاحت مؤخراً خياراً ضمن إعدادات النظام في المتصفح يسمح بإيقاف تشغيل (On-device AI) أو حذفه، مشيرة إلى أن المستخدمين يمكنهم التحقق من وجود النموذج عبر كتابة رابط داخلي في شريط العنوان. وتفتح هذه القضية باب مجدداً حول حدود الشفافية وحق المستخدم في التحكم بما يتم تثبيته على جهازه الشخصي.