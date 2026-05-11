الذكاء الاصطناعي بلغة مبسطة… أبرز المصطلحات التي يجب معرفتها

يشير مصطلح "الذكاء الاصطناعي العام" (Artificial General Intelligence - AGI) إلى أنظمة قادرة على تنفيذ معظم المهام الذهنية التي يقوم بها الإنسان، بكفاءة مماثلة أو أعلى، وهو الهدف الذي تسعى إليه كبرى شركات القطاع.أما "النماذج اللغوية الكبيرة" (Large Language Models - LLMs)، فهي التقنية التي تقوم عليها أدوات مثل ChatGPT وGemini وClaude. وتعتمد هذه النماذج على كميات ضخمة من البيانات والمعالجات الرياضية لفهم اللغة البشرية وإنتاج نصوص وإجابات تبدو طبيعية، وفقًا لموقع "تيك كرانش".وفي السياق نفسه، يبرز مفهوم "الوكلاء الأذكياء" (AI Agents)، وهي أنظمة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بشكل شبه مستقل، مثل كتابة الأكواد البرمجية، حجز التذاكر، أو إدارة عمليات رقمية من دون تدخل مباشر. ويُعد "Coding Agents" من أكثرها تطورًا، إذ يمكنه إنشاء البرامج واختبارها وتصحيح أخطائها تلقائيًا.وتعتمد هذه التقنيات على "التفكير المتسلسل" (Chain of Thought)، الذي يمكّن النموذج من معالجة المشكلات خطوة خطوة، ما يعزز الدقة خصوصًا في الرياضيات والبرمجة. كما تستند إلى "التعلم العميق" (Deep Learning) و"الشبكات العصبية" (Neural Networks)، وهي أنظمة تحاكي طريقة عمل الدماغ لاستخلاص الأنماط من البيانات.في المقابل، تواجه الصناعة تحديات بارزة، أبرزها ظاهرة "الهلوسة" (Hallucination)، حين يقدم الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة أو مختلقة بثقة عالية، ما يثير مخاوف خاصة في المجالات الطبية والقانونية والإعلامية.كما يشكّل مفهوم "الحوسبة" (Compute) عنصرًا أساسيًا في هذا السباق، إذ تتطلب النماذج الحديثة قدرات ضخمة من المعالجات وبطاقات الرسوميات (GPU). ومع ارتفاع الطلب، ظهر مصطلح "RAMageddon" للإشارة إلى أزمة محتملة في شرائح الذاكرة نتيجة الاستهلاك الكبير من قبل شركات الذكاء الاصطناعي.وتعتمد الشركات أيضًا على "الضبط الدقيق" (Fine-tuning) لتخصيص النماذج لمجالات محددة، و"التعلم بالنقل" (Transfer Learning) لإعادة استخدام نماذج مدربة مسبقًا، ما يخفف الكلفة ويختصر الوقت. أما "Tokens"، فهي الوحدات النصية التي تعتمد عليها النماذج في المعالجة وتحديد تكلفة التشغيل.ومع تسارع التطور، يتوقع خبراء التكنولوجيا أن تتحول هذه المصطلحات إلى جزء أساسي من الثقافة الرقمية عالميًا خلال السنوات المقبلة، مع ترسّخ الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري في الاقتصاد والحياة اليومية. (آرم نيوز)