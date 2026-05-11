تغنيك عن تطبيق الآلة الحاسبة.. تعرّف على خاصية جديدة في لوحة مفاتيح آيفون

رغم الانتقادات المتكررة التي تطال لوحة مفاتيح آيفون، خصوصًا في ما يتعلق بالتصحيح التلقائي وقلة خيارات التخصيص، جاء تحديث iOS 18 ليضيف وظيفة ذكية جديدة قد تختصر على المستخدمين الكثير من الوقت.
التحديث الجديد يتيح إجراء الحسابات والتحويلات مباشرة من داخل لوحة المفاتيح، من دون الحاجة إلى فتح تطبيق الآلة الحاسبة.
حسابات فورية داخل الكيبورد
مع iOS 18 أصبح بالإمكان كتابة أي معادلة داخل تطبيقات مثل الرسائل أو الملاحظات، ليظهر الناتج فورًا كاقتراح أعلى لوحة المفاتيح.
مثال:
عند كتابة: 4 + 9 =
يظهر الناتج مباشرة: 13
ويمكن إدراجه بنقرة واحدة على زر المسافة
الميزة لا تقتصر على العمليات البسيطة، بل تشمل أيضًا:
النسب المئوية
الجذور التربيعية
العمليات المتسلسلة
المعادلات الأكثر تعقيدًا
شرطها الوحيد أن تُكتب علامة "=" في نهاية العملية حتى يتعرف النظام على الطلب.
تحويل الوحدات بسرعة
إلى جانب الحسابات، تدعم لوحة المفاتيح أيضًا تحويل الوحدات بشكل فوري.
أمثلة:
16 Celsius = → تحويلها إلى فهرنهايت مباشرة
2m in inches = → عرض النتيجة فورًا
كما تشمل التحويلات المسافات والأطوال والعملات وبعض الوحدات الأخرى.
طريقة التفعيل
في حال لم تظهر الميزة، يمكن التأكد من:
تحديث الجهاز إلى iOS 18 أو أحدث
تفعيل خيار Show Math Results
تفعيل Predictive Text
وذلك من خلال: Settings > General > Keyboard
ملاحظات إضافية
تطبيق Apple Notes يقدّم إمكانيات أوسع في هذا المجال، حيث يسمح بإنشاء معادلات تعتمد على متغيرات وتحديث النتائج تلقائيًا، إضافة إلى إمكانية رسم الرسوم البيانية باستخدام رموز مثل x وy، ما يجعله مفيدًا بشكل خاص للطلاب ولمن يتعاملون مع الحسابات بشكل متكرر.
ورغم استمرار تفضيل البعض لتطبيقات مثل Gboard وMicrosoft SwiftKey، تعمل آبل تدريجيًا على تطوير لوحة مفاتيحها لتصبح أكثر ذكاءً وفعالية من السابق. (العربية)