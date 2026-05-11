تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من ظاهرة خطيرة.. RAM مزيفة تقلّد كبرى الشركات وتخدع المستخدمين

Lebanon 24
11-05-2026 | 03:56
A-
A+
تحذيرات من ظاهرة خطيرة.. RAM مزيفة تقلّد كبرى الشركات وتخدع المستخدمين
تحذيرات من ظاهرة خطيرة.. RAM مزيفة تقلّد كبرى الشركات وتخدع المستخدمين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يبدو أن ارتفاع أسعار ذواكر DDR5 لم يعد التحدي الوحيد أمام مستخدمي الحواسيب، إذ بدأت وحدات RAM مزيفة بالانتشار في الأسواق، بعضها يعتمد على مكونات بلاستيكية لمحاكاة شرائح الذاكرة الحقيقية بهدف خداع المشترين.

وبحسب تقارير صادرة عن أسواق الحواسيب في آسيا، فإن وحدات DDR5 مقلّدة تنتشر حالياً عبر المتاجر الإلكترونية والأسواق غير الرسمية، مستفيدة من الارتفاع الكبير في أسعار الذاكرة خلال الفترة الأخيرة.

وتظهر هذه المنتجات على شكل نسخ مطابقة تقريباً للوحدات الأصلية الصادرة عن شركات مثل "سامسونغ" و"SK Hynix"، حيث يتم استخدام ملصقات وأرقام تسلسلية وتغليفات شديدة التشابه مع النسخ الحقيقية، وفق ما أورده موقع "digitaltrends".

واللافت أن بعض وحدات SO-DIMM المخصصة للحواسيب المحمولة تم اكتشاف احتوائها على أجزاء بلاستيكية تحاكي شكل شرائح DRAM، في محاولة لإعطاء انطباع بأنها مكونات أصلية عند الفحص السريع.

كما أشار التقرير إلى أن عدداً من هذه الوحدات يُعرض في منصات مثل "ياهو اليابان" على أنها خردة أو منتجات غير مختبرة، مع تحذيرات من البائعين بعدم قبول الإرجاع.

وفي حالات متعددة، لم تعمل هذه الذواكر إطلاقاً، بينما عمل بعضها الآخر بسعات أقل بكثير من المواصفات المعلنة، ما يكشف تلاعباً واضحاً في الأداء.

كما تبيّن أن بعض الوحدات تحتوي على شرائح قديمة أو منخفضة الجودة أو معاد تدويرها، يتم إخفاؤها تحت مشتتات حرارية تحمل علامات تجارية مزيفة.

ويُرجع خبراء هذا الانتشار إلى الارتفاع الحاد في أسعار DDR5 خلال العام الماضي، نتيجة الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجه الشركات المصنعة نحو إنتاج ذاكرات مخصصة للخوادم ومسرعات الذكاء الاصطناعي بدلاً من سوق المستهلكين.

ورغم أن المستخدمين المتقدمين قد يتمكنون من رصد بعض المؤشرات المشبوهة مثل جودة اللوحة أو ترتيب الشرائح أو أخطاء في الملصقات، إلا أن التمييز بين الأصلي والمقلّد أصبح أكثر صعوبة على المستخدم العادي، خصوصاً مع التصميمات الحديثة التي تخفي المكونات بالكامل خلف مشتتات حرارية كبيرة.

ويحذر التقرير من أن الظاهرة لم تعد مجرد تقليد بسيط منخفض الجودة، بل تحوّلت إلى عمليات تزييف متقنة قد لا تُكتشف إلا بعد حدوث أعطال أو انهيارات في النظام.

Advertisement
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بين الإنذارات والغارات.. ظاهرة خطيرة تتكرر في الضاحية!
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 13:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تحذيرات من تسرّب مواد خطيرة في حيفا جراء الضربات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 13:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية تحذّر من عروض عمل مزيفة!
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 13:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم خطير... شركة "آبل" تُصدر تحذيراً عاجلاً لمستخدميها
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 13:05:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

اليابان

سامسونغ

الظاهر

سامسون

مشتري

آسيا

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2026-05-11
Lebanon24
00:23 | 2026-05-11
Lebanon24
23:00 | 2026-05-10
Lebanon24
16:00 | 2026-05-10
Lebanon24
14:21 | 2026-05-10
Lebanon24
10:34 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24