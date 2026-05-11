هواوي تعلن عن هاتفها الجديد

بدأت بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف الفئة المتوسطة من حيث الأداء والمواصفات.



شاشاته أتت من نوع OLED بمقاس 6.84 بوصة، دقة عرضها (1272/2756) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 444 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 4000 nits. وقد حصل هاتف 15 Max الجديد على هيكل بتصميم مميز مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3/78/8) ملم، وزنه 232 غ.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل الخاص بهواتف هواوي مع واجهات EMUI 14.2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.



كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

دعمته هواوي بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد.



زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية كبيرة بسعة 8500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط. (روسيا اليوم)