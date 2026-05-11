تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هواوي تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
11-05-2026
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت
هواوي
بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف الفئة المتوسطة من حيث الأداء والمواصفات.
وقد حصل هاتف
nova
15 Max الجديد على هيكل بتصميم مميز مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3/78/8) ملم، وزنه 232 غ.
Advertisement
شاشاته أتت من نوع OLED بمقاس 6.84 بوصة، دقة عرضها (1272/2756) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 444 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 4000 nits.
ويعمل الجهاز بنظام التشغيل الخاص بهواتف هواوي مع واجهات EMUI 14.2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
دعمته هواوي بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد.
زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية كبيرة بسعة 8500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قريبا.. هواوي تطلق أحد أفضل هواتفها
Lebanon 24
قريبا.. هواوي تطلق أحد أفضل هواتفها
11/05/2026 17:14:15
11/05/2026 17:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُنافس سامسونغ.. موتورولا تُطلق هاتفها الجديد وهذه ميزاته
Lebanon 24
سيُنافس سامسونغ.. موتورولا تُطلق هاتفها الجديد وهذه ميزاته
11/05/2026 17:14:15
11/05/2026 17:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
موتورولا تُطلق هاتفها المتطور الجديد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
موتورولا تُطلق هاتفها المتطور الجديد.. هذه مواصفاته
11/05/2026 17:14:15
11/05/2026 17:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي
Lebanon 24
صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية.. موتورولا تزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي
11/05/2026 17:14:15
11/05/2026 17:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
تعلن عن
مار ال
روسيا
ابيكس
نوع o
بلاست
قد يعجبك أيضاً
تحذيرات من ظاهرة خطيرة.. RAM مزيفة تقلّد كبرى الشركات وتخدع المستخدمين
Lebanon 24
تحذيرات من ظاهرة خطيرة.. RAM مزيفة تقلّد كبرى الشركات وتخدع المستخدمين
03:56 | 2026-05-11
11/05/2026 03:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تغنيك عن تطبيق الآلة الحاسبة.. تعرّف على خاصية جديدة في لوحة مفاتيح آيفون
Lebanon 24
تغنيك عن تطبيق الآلة الحاسبة.. تعرّف على خاصية جديدة في لوحة مفاتيح آيفون
02:19 | 2026-05-11
11/05/2026 02:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي بلغة مبسطة… أبرز المصطلحات التي يجب معرفتها
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي بلغة مبسطة… أبرز المصطلحات التي يجب معرفتها
00:23 | 2026-05-11
11/05/2026 12:23:16
Lebanon 24
Lebanon 24
4 غيغابايت من الغموض.. "كلمة سر" تكشف ما تخفيه غوغل
Lebanon 24
4 غيغابايت من الغموض.. "كلمة سر" تكشف ما تخفيه غوغل
23:00 | 2026-05-10
10/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"
Lebanon 24
بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"
16:00 | 2026-05-10
10/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعد إندلاع حريق ونقله إلى المستشفى... نجل الممثل كميل أسمر يكشف وضعه الصحيّ
06:02 | 2026-05-11
11/05/2026 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
Lebanon 24
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
15:00 | 2026-05-10
10/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
Lebanon 24
"حرب بلا قواعد".. تقرير يتحدث عن الأعمال التخريبية لإسرائيل في لبنان
11:00 | 2026-05-10
10/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
Lebanon 24
قانون العفو العام بين التسوية والانقسام… اختبار جديد للطبقة السياسية
02:00 | 2026-05-11
11/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يمشي بين الألغام السياسية "على رؤوس الأصابع"
Lebanon 24
رئيس الجمهورية يمشي بين الألغام السياسية "على رؤوس الأصابع"
10:30 | 2026-05-10
10/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:56 | 2026-05-11
تحذيرات من ظاهرة خطيرة.. RAM مزيفة تقلّد كبرى الشركات وتخدع المستخدمين
02:19 | 2026-05-11
تغنيك عن تطبيق الآلة الحاسبة.. تعرّف على خاصية جديدة في لوحة مفاتيح آيفون
00:23 | 2026-05-11
الذكاء الاصطناعي بلغة مبسطة… أبرز المصطلحات التي يجب معرفتها
23:00 | 2026-05-10
4 غيغابايت من الغموض.. "كلمة سر" تكشف ما تخفيه غوغل
16:00 | 2026-05-10
بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"
14:21 | 2026-05-10
بلا "ثقوب" في الشاشة.. كواليس الهاتف الأكثر غموضاً في 2027
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
11/05/2026 17:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
11/05/2026 17:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
11/05/2026 17:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24