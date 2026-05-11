"قاموس الذكاء الاصطناعي".. هل أنت مستعد للغة العالم الجديد؟

تقتحم لغة العالم التقني اليوم مع بروز مصطلحات باتت جزءاً من ، مثل "LLM" و"AGI" و"AI Agents"، وهي مفاهيم ترسم ملامح الرقمي. ويُعد "الذكاء الاصطناعي العام" الهدف الأسمى للشركات، حيث يسعى لإنتاج أنظمة تضاهي العقل في مهامه الفكرية، بينما تمثل "النماذج اللغوية الكبيرة" (LLMs) المحرك الفعلي لأدوات شهيرة مثل ChatGPT وGemini، عبر معالجة مليارات البيانات لإنتاج نصوص طبيعية.وفي تطور لافت، تبرز "الوكلاء الأذكياء" كأنظمة مستقلة قادرة على تنفيذ مهام معقدة كحجز التذاكر وكتابة الأكواد البرمجية دون تدخل بشري. وتعتمد هذه التقنيات على "التفكير المتسلسل" لحل المشكلات خطوة بخطوة، وعلى "التعلم العميق" و"الشبكات العصبية" التي تحاكي الدماغ البشري. ورغم هذا التقدم، لا تزال ظاهرة "الهلوسة"، حيث يقدم النظام معلومات خاطئة بثقة، تشكل تحدياً كبيراً في القطاعات الحساسة كالطب والإعلام.وعلى الصعيد اللوجستي، يواجه العالم أزمة نتيجة الطلب الهائل على شرائح الذاكرة والمعالجات (GPU) اللازمة لتدريب هذه النماذج. كما تلجأ الشركات لتقنيات "الضبط الدقيق" و"التعلم بالنقل" لتقليل التكاليف وتخصيص النماذج، بينما تظل "Tokens" هي الوحدة الأساسية لمعالجة النصوص وحساب التكلفة، في ظل تحول هذه اللغة التقنية إلى ركيزة أساسية للاقتصاد والحياة اليومية.