ثورة في عالم الطاقة.. بطارية صينية تعيش 300 عام ولا تنفجر

كشف فريق من الباحثين الصينيين عن تطوير بطارية مائية مبتكرة، تتميز بقدرتها الفائقة على الاستمرار في العمل لمدة قد تصل إلى 300 عام، مع إمكانية التخلص منها في البيئة بأمان تام ومن دون مخاطر الانفجار المرتبطة بالبطاريات التقليدية.



وتعتمد التقنية الجديدة على إلكتروليت متعادل الحموضة ومحلول مائي من أملاح المغنيسيوم والكالسيوم، ما مكنها من تحمل نحو 120 ألف دورة شحن وتفريغ، وهو رقم يتجاوز بمراحل عمر بطاريات الليثيوم الحالية.

واستخدم الفريق بوليمرات عضوية بتصميم يشبه "خلايا النحل" لتحسين كفاءة الأيونات ومنع تآكل الأقطاب. ورغم أن كثافة طاقتها لا تزال أقل من نظيراتها، إلا أن خبراء يرون فيها بديلاً آمناً ومستداماً لأنظمة تخزين الطاقة الضخمة وشبكات ، نظراً لخلّوها من المواد السامة والقابلة للاشتعال.



