متفرقات

أبل تضيف صفاً ثالثاً للتطبيقات وتحسن واجهة التشغيل في تحديث كاربلاي الجديد

Lebanon 24
11-05-2026 | 23:00
A-
A+
أبل تضيف صفاً ثالثاً للتطبيقات وتحسن واجهة التشغيل في تحديث كاربلاي الجديد
أبل تضيف صفاً ثالثاً للتطبيقات وتحسن واجهة التشغيل في تحديث كاربلاي الجديد
تواصل شركة "أبل" تعزيز نظام "كاربلاي" بمزايا ذكية تهدف إلى جعل تجربة القيادة أكثر سلاسة وأماناً. ومع التحديثات الأخيرة لعام 2026، ركزت الشركة على الاستفادة القصوى من مساحات الشاشات الكبيرة وتبسيط الواجهات لتقليل تشتت السائق.

أبرز التحديثات الجديدة
عرض "الصف الثالث": أتاح التحديث الجديد لمالكي السيارات ذات الشاشات العريضة عرض صف ثالث من أيقونات التطبيقات، مما يقلل الحاجة للتمرير ويسمح بالوصول السريع لبرامج الخرائط والموسيقى.
تطوير واجهة "Now Playing": أصبحت واجهة تشغيل المحتوى الصوتي أكثر وضوحاً، مع عناصر تحكم أكبر حجماً وتصميم مبسط يسهل قراءته بلمحة سريعة أثناء القيادة.

دعم المصادقة الثنائية وذكاء siri: تم دمج ميزات أمان متقدمة وتحسينات في فهم Siri للغة الطبيعية، مما يتيح تنفيذ أوامر معقدة مثل "أرسل موقعي لفلان وأخبره أنني سأتأخر 10 دقائق" بحركة واحدة.

كاربلاي ألترا (الجيل الجديد): بدأ هذا النظام بالظهور في طرازات مختارة (مثل أستون مارتن وهيونداي آيونيق 3)، حيث يمتد ليشمل لوحة العدادات بالكامل، ويتحكم مباشرة في مكيف الهواء والراديو وإعدادات السيارة دون الخروج من واجهة أبل.
