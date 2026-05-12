كاليفورنيا تقاضي “ميتا” بسبب انتشار إعلانات احتيالية

رفعت مقاطعة سانتا كلارا في ولاية الأميركية دعوى قضائية ضد شركة Meta Platforms، متهمةً إياها بتحقيق أرباح ضخمة من الإعلانات الاحتيالية على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، مع الفشل في الحد من عمليات الاحتيال بشكل فعّال.

وبحسب الدعوى المقدّمة أمام في سانتا كلارا، فإن الشركة انتهكت قوانين كاليفورنيا المتعلقة بالإعلانات المضللة والمنافسة غير العادلة، من خلال السماح باستمرار انتشار الإعلانات الاحتيالية لأنها تدرّ مليارات الدولارات من العائدات الإعلانية.

وتستند الدعوى إلى وثائق داخلية مسرّبة كشفت، وفق الادعاءات، أن “ميتا” كانت تحقق ما يصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً من إعلانات وُصفت بأنها “عالية المخاطر” وتحمل مؤشرات واضحة على الاحتيال.

واتهم مسؤولو الشركة بتقديم الأرباح على حساب حماية المستخدمين، مشيرين إلى أن “ميتا” وضعت قيوداً داخلية تحدّ من جهود مكافحة الاحتيال عندما تؤثر هذه الإجراءات على الإيرادات الإعلانية.

كما تتهم الدعوى الشركة بالسماح لوسطاء ببيع حسابات إعلانية محمية لجهات مشبوهة، ما منح المحتالين مساحة أكبر للعمل مع رقابة أقل.

وأشارت المقاطعة أيضاً إلى أن أنظمة الإعلانات لدى “ميتا” ساهمت في توجيه الإعلانات الاحتيالية إلى مستخدمين سبق أن تفاعلوا مع محتوى مشابه، كما زعمت أن أدوات التوليدي الخاصة بالشركة ساعدت بعض المعلنين في إنشاء محتوى مضلل.

من جهتها، نفت “ميتا” سابقاً هذه الاتهامات، مؤكدة أنها “تحارب الاحتيال والإعلانات المضللة بشكل مكثف”، وأن هذا النوع من المحتوى لا يخدم المستخدمين أو المعلنين أو الشركة نفسها.

وتطالب الدعوى القضائية بفرض غرامات مدنية وتعويضات مالية، إضافة إلى إصدار أمر قضائي يمنع الشركة من مواصلة الممارسات التي وصفتها المقاطعة بأنها “مضللة وغير قانونية”.