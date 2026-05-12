4 ساعات إضافية لبطاريتك.. "غوغل مابس" تطلق ميزة للسائقين

تعتمد الميزة على واجهة مبسطة باللونين الأبيض والأسود، حيث تتم إزالة العناصر البصرية غير الضرورية وأزرار التحكم ومعلومات السرعة، مع الإبقاء فقط على البيانات الأساسية مثل خط السير، الاتجاه التالي، ووقت الوصول المتوقع. أعلنت شركة " " عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق "خرائط غوغل" تستهدف مواجهة مشكلة استنزاف بطارية الهواتف الذكية أثناء الملاحة، وهي ميزة وضع "توفير الطاقة". وأكدت الشركة أن هذا الوضع الجديد يمكنه إضافة ما يصل إلى أربع ساعات من عمر البطارية خلال الرحلات الطويلة، مما يعزز كفاءة الاستخدام لفترات ممتدة.تعتمد الميزة على واجهة مبسطة باللونين الأبيض والأسود، حيث تتم إزالة العناصر البصرية غير الضرورية وأزرار التحكم ومعلومات السرعة، مع الإبقاء فقط على البيانات الأساسية مثل خط السير، الاتجاه التالي، ووقت الوصول المتوقع.

وتعمل هذه الواجهة على شاشة القفل لتقليل استهلاك الشاشة للطاقة، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة مخصصة حصرياً لوضع القيادة ولا تشمل المشي أو الدراجات.



ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة عبر إعدادات الملاحة داخل التطبيق أو مباشرة من خلال الضغط على زر الطاقة للتحول إلى الواجهة المبسطة، بينما يتم إيقاف الوضع تلقائياً عند الوصول إلى الوجهة.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لشكاوى المستخدمين من الاستهلاك المرتفع للطاقة الناتج عن التشغيل المستمر لنظام الـ GPS وإضاءة الشاشة.