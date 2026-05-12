تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

4 ساعات إضافية لبطاريتك.. "غوغل مابس" تطلق ميزة للسائقين

Lebanon 24
12-05-2026 | 10:37
A-
A+
4 ساعات إضافية لبطاريتك.. غوغل مابس تطلق ميزة للسائقين
4 ساعات إضافية لبطاريتك.. غوغل مابس تطلق ميزة للسائقين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "غوغل" عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق "خرائط غوغل" تستهدف مواجهة مشكلة استنزاف بطارية الهواتف الذكية أثناء الملاحة، وهي ميزة وضع "توفير الطاقة". وأكدت الشركة أن هذا الوضع الجديد يمكنه إضافة ما يصل إلى أربع ساعات من عمر البطارية خلال الرحلات الطويلة، مما يعزز كفاءة الاستخدام لفترات ممتدة.
Advertisement

تعتمد الميزة على واجهة مبسطة باللونين الأبيض والأسود، حيث تتم إزالة العناصر البصرية غير الضرورية وأزرار التحكم ومعلومات السرعة، مع الإبقاء فقط على البيانات الأساسية مثل خط السير، الاتجاه التالي، ووقت الوصول المتوقع.
 
وتعمل هذه الواجهة على شاشة القفل لتقليل استهلاك الشاشة للطاقة، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة مخصصة حصرياً لوضع القيادة ولا تشمل المشي أو الدراجات.

ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة عبر إعدادات الملاحة داخل التطبيق أو مباشرة من خلال الضغط على زر الطاقة للتحول إلى الواجهة المبسطة، بينما يتم إيقاف الوضع تلقائياً عند الوصول إلى الوجهة.
 
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لشكاوى المستخدمين من الاستهلاك المرتفع للطاقة الناتج عن التشغيل المستمر لنظام الـ GPS وإضاءة الشاشة.
مواضيع ذات صلة
بين الدقة والتمويه.. "غوغل" تطلق ميزة "الموقع التقريبي"
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تُطلق تحديثا جديدا للساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل لتنظيم المحادثات والملفات داخل جيمني
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دفاتر الملاحظات...ميزة جديدة من غوغل
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:03:38 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الطويل

الملاح

الملا

دمين

ساسي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-12
Lebanon24
04:49 | 2026-05-12
Lebanon24
04:38 | 2026-05-12
Lebanon24
03:53 | 2026-05-12
Lebanon24
00:21 | 2026-05-12
Lebanon24
23:00 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24