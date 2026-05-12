هل بدأت موازين القوى تتغير بين Grok وClaude؟

في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة المنافسة في عالم ، حصلت شركة Anthropic المطورة لروبوت الدردشة Claude على دفعة ضخمة من القدرات الحاسوبية، بعد أن قامت SpaceX بتأجير كامل سعة مركز بيانات "كولوسيوس 1" في مدينة لصالح الشركة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ، يمنح الاتفاق، المبرم في 2026، شركة Anthropic إمكانية الوصول إلى أكثر من 220 ألف معالج رسوميات من NVIDIA، إضافة إلى أكثر من 300 ميغاواط من القدرة الحاسوبية، في خطوة تعكس حجم التوسع المتسارع في سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكان مركز البيانات يمثل ورقة استراتيجية مهمة لشركة xAI المطورة لروبوت الدردشة Grok، إلا أن انتقال هذه الموارد إلى منافس مباشر مثل Claude يمنح "أنثروبيك" دفعة قوية في وقت تتسابق فيه الشركات على تأمين الطاقة والمعالجات والبنية التحتية اللازمة لتدريب وتشغيل النماذج المتقدمة.

ومن المتوقع أن تساعد القدرات الجديدة شركة Anthropic في تخفيف الضغط على خدمات "كلود" المدفوعة، مثل "Claude Pro" و"Claude Max"، مع تزايد الطلب على استخدام النموذج.

كما يُنتظر أن تسهم هذه البنية التحتية في

-تحسين سرعة الاستجابة.

دعم الاستخدامات الأكثر كثافة.

-تقليل القيود على الخطط المدفوعة.

-تسريع تطوير النماذج المستقبلية.

ورغم عدم الإعلان عن مزايا مباشرة للمستخدمين حتى الآن، فإن حجم الموارد الجديدة يشير إلى استعداد الشركة لمرحلة توسع واسعة خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة إلى SpaceX، تمثل الصفقة فرصة للاستفادة من السعة غير المستخدمة في مركز البيانات وتحويلها إلى مصدر دخل، خاصة مع تزايد الحديث عن استعدادات محتملة لطرح عام مستقبلي.

وتعكس هذه الخطوة الطابع البراغماتي المتصاعد في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث باتت المصالح التجارية قادرة على تجاوز المنافسة المباشرة بين الشركات.

كما تأتي الصفقة رغم الانتقادات السابقة التي وجهها لشركة "أنثروبيك"، قبل أن يلمّح لاحقاً إلى أن الشركة لا تثير "أجهزة كشف الشر" لديه، في إشارة فسّرها البعض على أنها تحول عملي أكثر من كونه موقفاً ودياً.

وتؤكد الصفقة أن البنية التحتية أصبحت السلاح الحقيقي في سباق الذكاء الاصطناعي، في ظل التنافس المحتدم بين شركات مثل OpenAI وAnthropic وxAI وGoogle على تطوير نماذج أكثر قوة وكفاءة.

وبينما يحصل Claude على دفعة قوية من داخل دائرة نفسها، يبدو أن Grok يواجه تحدياً جديداً لا يتعلق بالنموذج فقط، بل بالبنية التحتية التي يحتاجها لمواصلة المنافسة.