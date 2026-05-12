زرع دماغي يعيد الإحساس لمصاب بشلل نصفي

12-05-2026 | 16:15
زرع دماغي يعيد الإحساس لمصاب بشلل نصفي
في تطور طبي وتقني لافت، خضع مريض بالغ من العمر 41 عاماً، لدراسة سريرية رائدة ضمن مشروع مشترك بين UCHealth وUniversity of Colorado Anschutz Medical Campus، بهدف اختبار تقنية واجهة الدماغ والحاسوب (BCI) لدى مرضى الشلل النصفي.

ويعاني المريض من شلل كامل في الجزء السفلي من جسده منذ حادث سير عام 2017، إلا أنه تمكن مؤخراً من الإحساس بحركة وهمية في أصابعه، رغم عدم وجود أي حركة جسدية فعلية.

وبحسب الفريق الطبي، تعتمد التقنية الجديدة على زرع واجهة دماغية متطورة لا تقتصر على المناطق الحركية التقليدية في الدماغ، بل تستهدف أيضاً مناطق أعلى مسؤولية عن النية والتخطيط واتخاذ القرار، ما يسمح للنظام بفهم “نية المريض” بدل الاقتصار على قراءة إشارات العضلات فقط.

وتعمل هذه التقنية كمترجم عصبي يقوم بتسجيل الإشارات الكهربائية في الدماغ وتحويلها إلى أوامر يمكن استخدامها للتحكم بأجهزة خارجية مثل الحواسيب أو الأطراف الاصطناعية الروبوتية.

كما يتيح النظام نوعاً من “التغذية الراجعة الحسية”، ما ساعد المريض على الشعور بإحساس حركة أصابعه عبر ما يُعرف بالإحساس الوهمي، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم في إعادة الربط بين الدماغ والجسد.

وقال الدكتور دانيال كرامر، المتخصص في جراحة الأعصاب في UCHealth، إن هذا التقدم لا يقتصر على خدمة المرضى فحسب، بل يفتح آفاقاً جديدة لفهم كيفية عمل الدماغ البشري في مجالات التفكير والتخطيط والحركة اليومية.

ويخضع باترسون حالياً لتدريبات مكثفة لتحويل الأفكار إلى أوامر رقمية، مثل التحكم بمؤشر الحاسوب أو تنفيذ حركات افتراضية معقدة، ضمن ما يعرف بالتعلم التفاعلي بين الدماغ والآلة.

ويأمل الباحثون أن تساهم هذه الدراسة طويلة الأمد في تطوير علاجات مستقبلية لمصابين بإصابات الحبل الشوكي وأمراض عصبية مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS)، إضافة إلى اضطرابات عصبية وإدراكية أخرى، مع إمكانيات محتملة لفهم أعمق لعمل الدماغ البشري.

