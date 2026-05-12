تحوّل كبير في "TikTok"...اكتشف واحجز رحلتك داخل التطبيق

12-05-2026 | 23:00
تحوّل كبير في TikTok...اكتشف واحجز رحلتك داخل التطبيق
أعلنت منصة tiktok إطلاق خدمة جديدة باسم “TikTok GO”، تتيح للمستخدمين اكتشاف وحجز الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية مباشرة من داخل التطبيق، في خطوة تعكس توجه المنصة نحو التحول إلى منصة شاملة تجمع بين المحتوى والخدمات والتجارة.

وحسب الشركة، سيتم إطلاق الخدمة أولاً في الولايات المتحدة الأميركية، على أن تكون متاحة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، حيث ستعرض خيارات السفر والإقامة والأنشطة السياحية عبر مقاطع الفيديو ونتائج البحث والصفحات الجغرافية داخل التطبيق.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين استعراض تفاصيل العروض السياحية، وإتمام عمليات الحجز من دون الحاجة لمغادرة التطبيق، وذلك عبر شراكات مع مؤسسات متخصصة في قطاع السفر والحجوزات، وفق ما نقل موقع TechCrunch.

كما توفر “TikTok GO” لصناع المحتوى إمكانية ربط مقاطع الفيديو الخاصة بهم بالعروض الفندقية والسياحية، مع فرص لتحقيق أرباح من خلال العمولات وبرامج التسويق التابعة للمبدعين.

وقال آدم بريسر، الرئيس التنفيذي لمشروع TikTok في الولايات المتحدة، إن ملايين المستخدمين يكتشفون يومياً عبر المنصة أماكن تناول الطعام والإقامة والأنشطة، مؤكداً أن الخدمة الجديدة تربط لحظات الإلهام مباشرة بالجهات التي تقدم هذه الخدمات، بما يعود بالفائدة على المبدعين والشركات المحلية والمجتمعات.

وبهذا التوجه، تدخل TikTok بشكل مباشر في منافسة مع شركات كبرى في قطاع السفر والبحث مثل Google، في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على المنصة كأداة لاكتشاف الوجهات والتجارب السياحية.

