تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

حواسيب جديدة وميزات متطورة.. غوغل توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
12-05-2026 | 23:31
A-
A+

حواسيب جديدة وميزات متطورة.. غوغل توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي
حواسيب جديدة وميزات متطورة.. غوغل توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت شركة غوغل عن مجموعة تحديثات واسعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، شملت إطلاق فئة جديدة من الحواسيب تحت اسم "غوغل بوكس"، إلى جانب تحسينات كبيرة على نظام أندرويد وخدمات "جيمناي"، وفق ما نقل موقع "تيك كرانش".

Advertisement

وخلال فعالية "android Show: I/O Edition"، أوضحت الشركة أن أجهزة "غوغل بوكس" ستكون أول حواسيب يُعاد تصميمها بالكامل بالاعتماد على تقنيات "جيمناي"، وذلك بالشراكة مع شركات متخصصة في تصنيع الحواسيب المحمولة، على أن تبدأ بالوصول إلى الأسواق خلال فصل الخريف المقبل.

وأشارت غوغل إلى أن هذه الأجهزة ستتضمن ميزة "المؤشر السحري" المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر "جيمناي"، مع إمكانية تشغيل تطبيقات الهاتف مباشرة على الحاسوب، إضافة إلى إنشاء أدوات مخصصة بسهولة.

كما أعلنت عن ميزة جديدة تحمل اسم "أنشئ أداتي"، تتيح للمستخدمين تطوير أدوات ذكية عبر أوامر نصية طبيعية، على أن تُطرح خلال الصيف على هواتف سامسونغ وغوغل.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن تحديثات موسعة لمنصة أندرويد أوتو، تضمنت واجهات محسّنة، وتجربة عرض تمتد على كامل الشاشة، ودعماً لتشغيل الفيديو بجودة عالية داخل السيارات، بما يشمل طرازات من بي إم دبليو ومرسيدس وفولفو.

وأكدت غوغل أيضاً توسيع نطاق دمج مساعد "جيمناي" داخل "أندرويد أوتو"، ما يتيح للسائقين طرح الأسئلة، وإجراء عمليات بحث، وحتى طلب الطعام عبر تطبيقات مثل دورداش أثناء القيادة. (آرم نيوز) 

 
 
 
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تتعاون مع "مارفيل" لتطوير شرائح جديدة لتعزيز كفاءة الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة جديدة بين آبل وxAI حول استخدام الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تشكّل فريقًا خاصًا لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في البرمجة
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"خرائط غوغل" تعتمد الذكاء الاصطناعي لكتابة أوصاف الصور تلقائيًا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 11:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

android

سامسونغ

مرسيدس

سامسون

فولفو

كاني

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-05-13
Lebanon24
02:21 | 2026-05-13
Lebanon24
01:50 | 2026-05-13
Lebanon24
00:45 | 2026-05-13
Lebanon24
23:00 | 2026-05-12
Lebanon24
16:15 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24