حواسيب جديدة وميزات متطورة.. غوغل توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة عن مجموعة تحديثات واسعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، شملت إطلاق فئة جديدة من الحواسيب تحت اسم "غوغل بوكس"، إلى جانب تحسينات كبيرة على نظام أندرويد وخدمات "جيمناي"، وفق ما نقل موقع "تيك كرانش".

وخلال فعالية " Show: I/O Edition"، أوضحت الشركة أن أجهزة "غوغل بوكس" ستكون أول حواسيب يُعاد تصميمها بالكامل بالاعتماد على تقنيات "جيمناي"، وذلك بالشراكة مع شركات متخصصة في تصنيع الحواسيب المحمولة، على أن تبدأ بالوصول إلى الأسواق خلال فصل الخريف المقبل.

وأشارت غوغل إلى أن هذه الأجهزة ستتضمن ميزة "المؤشر السحري" المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر "جيمناي"، مع إمكانية تشغيل تطبيقات الهاتف مباشرة على الحاسوب، إضافة إلى إنشاء أدوات مخصصة بسهولة.

كما أعلنت عن ميزة جديدة تحمل اسم "أنشئ أداتي"، تتيح للمستخدمين تطوير أدوات ذكية عبر أوامر نصية طبيعية، على أن تُطرح خلال الصيف على هواتف وغوغل.



وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن تحديثات موسعة لمنصة أندرويد ، تضمنت واجهات محسّنة، وتجربة عرض تمتد على كامل الشاشة، ودعماً لتشغيل الفيديو بجودة عالية داخل السيارات، بما يشمل طرازات من بي إم دبليو ومرسيدس وفولفو.



وأكدت غوغل أيضاً توسيع نطاق دمج مساعد "جيمناي" داخل "أندرويد أوتو"، ما يتيح للسائقين طرح الأسئلة، وإجراء عمليات بحث، وحتى طلب الطعام عبر تطبيقات مثل دورداش أثناء القيادة. (آرم نيوز)