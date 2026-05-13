يترجم أصوات الحيوانات إلى كلمات مفهومة للبشر.. جهاز ذكي جديد يعمل بالذكاء الإصطناعي!

13-05-2026 | 00:45
كشفت شركة PettiChat عن جهاز جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحويل أصوات الكلاب والقطط إلى كلمات يمكن للبشر فهمها. 

وأعلنت الشركة أنها طوّرت الجهاز بالاعتماد على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أنه قادر على تحليل أصوات الحيوانات وربطها بسلوكها، ثم ترجمتها إلى معانٍ مفهومة، ما أثار اهتماماً واسعاً بين محبّي الحيوانات والتقنيات الحديثة.

ويعتمد النظام، بحسب المطوّرين، على قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 1.5 مليون عينة صوتية وسلوكية للكلاب والقطط، إضافة إلى أكثر من 3200 ساعة من الفيديوهات التي توثّق سلوكها.

وتؤكد الشركة أن هذا التدريب يمكّن الجهاز من تفسير النباح أو المواء وربطه بسياق يعكس الحالة أو الاحتياجات المحتملة للحيوان.

 

ويأتي الجهاز بوزن خفيف لا يتجاوز 27 غراماً، مع إمكانية تثبيته على طوق الحيوان الأليف بسهولة، كما يتميّز بسرعة معالجة تصل إلى نحو 1.2 ثانية، ما يتيح تفاعلاً شبه فوري بين الحيوان وصاحبه.

ولا يقتصر الابتكار على ترجمة الحيوان إلى الإنسان، إذ تشير الشركة إلى أنه يقدّم أيضاً خاصية تحويل كلام الإنسان إلى إشارات صوتية يُعتقد أنها مفهومة لدى الحيوانات، إلى جانب تطبيق مرافق يسجّل التفاعلات ويطوّر فهمه لسلوك الحيوان تدريجياً عبر التعلّم التكيفي.

وبحسب المطوّرين، فإن الهدف من التقنية لا يقتصر على الترفيه، بل يشمل تحسين فهم الاحتياجات الصحية والنفسية للحيوانات وتعزيز العلاقة بينها وبين أصحابها.

