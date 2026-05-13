سعرها أقل من 200 دولار.. 3 هواتف أندرويد تستحق الشراء وهذه مواصفاتها

صحيح أنّ الهواتف منخفضة السعر لا تصل إلى مستوى الأداء أو المواصفات الموجودة في الفئات ، لكنها تبقى كافية بشكل كبير للاستخدام اليومي مثل التصفح، التواصل، والتطبيقات الأساسية.ومع التطور الملحوظ في سياسات الدعم البرمجي من الشركات، أصبحت بعض الهواتف الاقتصادية تحصل على تحديثات لسنوات أطول، ما يقلّل من مشكلة تقادم الجهاز بسرعة.ورغم كل ذلك، يبقى من الصعب أحيانًا التمييز بين هاتف اقتصادي جيد وآخر ضعيف التجربة، لذلك نستعرض ثلاثة خيارات بناءً على آراء خبراء، وفق تقرير لموقع "BGR" المتخصص بالتكنولوجيا.تُعد سلسلة Galaxy A من Samsung من الأكثر انتشارًا ضمن الفئة المتوسطة والاقتصادية، وGalaxy A17 يأتي ضمن هذا النهج.بسعر يقارب 199 دولار (وقد ينخفض إلى نحو 175 دولار)، يقدم الهاتف قيمة جيدة مقابل السعر، مع وعود بدعم يصل إلى 6 تحديثات الأمنية والنظامية، ما يمنحه عمرًا افتراضيًا طويلًا نسبيًا.الهاتف لا يمثل قفزة كبيرة عن الجيل السابق، لكنه يقدم تجربة مستقرة للاستخدام اليومي، مع تصميم أنيق ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP65، إضافة إلى شاشة OLED بحجم 6.7 إنش ومعدل تحديث 90 .كما يأتي ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 25 واط، ومستشعر بصمة جانبي، إلى جانب معالج Exynos 1330 وذاكرة 4 غيغابايت، وهي مواصفات مناسبة للمهام العادية لكنها ليست مثالية لتعدد المهام الثقيل.ورغم محدودية الأداء، يتضمن بعض ميزات مثل "دائرة البحث" ومساعد "جيميناي". كما يقدم كاميرا ثلاثية نتائج جيدة مقارنة بسعره، إضافة إلى دعم بطاقة microSD لتوسيع التخزين، وهي ميزة أصبحت أقل شيوعًا.سلسلة Moto G من Motorola تُعرف منذ سنوات بتوازنها بين السعر والأداء، والإصدار الجديد لعام 2026 يستمر على النهج نفسه.الهاتف يأتي بسعر يقارب 200 دولار، مع شاشة بدقة 720p، لكنها تدعم معدل تحديث 120 هرتز لتجربة استخدام أكثر سلاسة.من أبرز نقاط قوته التصميم المختلف مع خامات خلفية بملمس مميز، إلى جانب بطارية 5200 مللي أمبير تدوم ليوم كامل، وشحن سريع 30 واط، إضافة إلى دعم microSD ومنفذ سماعات 3.5 ملم.في المقابل، الدعم البرمجي محدود أكثر مقارنة ببعض المنافسين، إذ يحصل الهاتف على تحديثين رئيسيين فقط لنظام Android وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.الأداء يعتمد على معالج MediaTek Dimensity 6300 مع 4 غيغابايت RAM، وهو كافٍ للاستخدام اليومي لكنه ليس موجّهًا للأعمال الثقيلة أو الألعاب القوية.هذا الهاتف من TCL يختلف عن معظم هواتف الفئة الاقتصادية، لأنه يركز بشكل أساسي على تجربة الشاشة.يأتي بشاشة NXTPaper غير لامعة بتردد 120 هرتز، مع أوضاع عرض متعددة، منها وضع يحاكي الورق الإلكتروني وأوضاع بالأبيض والأسود لتقليل إجهاد .من ناحية الأداء، يعتمد على معالج MediaTek Dimensity 6100+ مع 8 غيغابايت RAM، ما يمنحه سلاسة مقبولة في الاستخدام اليومي، رغم ظهور بعض التباطؤ أحيانًا.الهاتف يدعم microSD وNFC ومنفذ سماعات 3.5 ملم، مع بطارية 5010 مللي أمبير تكفي ليوم كامل من الاستخدام.لكن أبرز نقطة ضعفه هي التحديثات، إذ يحصل على تحديث رئيسي واحد فقط لنظام Android مع سنتين من التحديثات الأمنية، ما يجعله أقل استمرارية مقارنة بالمنافسين. (العربية)