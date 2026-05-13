"هواوي" تقترب من نقلة كبيرة في بطاريات هواتفها الذكية.. إليكم التفاصيل

تعمل شركة " " على تطوير هاتف ذكي جديد قد يأتي بواحدة من أكبر البطاريات في تاريخ الهواتف، بسعة قد تتجاوز 10,000 ميلي أمبير/ساعة، وفق تسريب جديد نشره المسرّب المعروف Digital Chat Station.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة طوّرت ما وُصف بنظام بطارية جديد إلى جانب مادة مبتكرة تُستخدم في تصنيعها، ما قد يمهّد لإطلاق جهاز يتصدر السوق من حيث سعة البطارية.

ورغم عدم الرقم النهائي، أشار التسريب إلى سعة "10,000mAh+++"، ما يوحي بإمكانية تخطي حاجز 10 آلاف ميلي أمبير بشكل واضح، بحسب ما نقله موقع "gizmochina".

وتأتي هذه التطورات في ظل توجه عدد من الشركات ، مثل "أونور" و"فيفو" و"ريلمي"، إلى طرح هواتف ببطاريات ضخمة تصل إلى 10,000 ميلي أمبير، مستفيدة من تقنيات السيليكون-كربون الحديثة.

حالياً، تُعد هواتف Huawei 15 Max وHuawei Enjoy 90 Pro Max من الأكبر داخل مجموعة "هواوي" من حيث البطارية، إذ تأتي بسعة 8500 ميلي أمبير مع دعم للشحن السلكي بقدرة 40 واط.

ولا تزال طبيعة المادة الجديدة غير واضحة حتى الآن، خصوصاً أن "هواوي" تعتمد بالفعل تقنية Silicon-Carbon في بعض أجهزتها الحديثة، وهي التقنية المستخدمة أيضاً في معظم الهواتف ذات البطاريات الكبيرة حالياً.

ويرى خبراء أن التنافس على زيادة سعة البطارية بات توجهاً أساسياً في سوق الهواتف الذكية، مع ارتفاع استهلاك الطاقة نتيجة تقنيات الذكاء الاصطناعي، الشاشات عالية التردد، والألعاب المتقدمة، ما يدفع الشركات لتطوير حلول تمنح عمر بطارية أطول من دون زيادة ملحوظة في الحجم أو الوزن.