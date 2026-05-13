لهواتف Galaxy.. "سامسونغ" تطلق ميزة جديدة طال انتظارها!

أطلقت " " تحديثاً جديداً لتطبيق Samsung Device Care يضيف ميزة يعتبرها كثير من مستخدمي هواتف مفيدة، إذ بات النظام قادراً على رصد التطبيقات التي تفرط في إرسال إشعارات إعلانية مزعجة، ثم التعامل معها تلقائياً.

التحديث الجديد يصل إلى الإصدار 13.8.80.7 من التطبيق، وهو أداة مدمجة في هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية، إضافة إلى حواسيب الشركة، ويُستخدم لإدارة أداء الجهاز وتحسين البطارية والذاكرة والحماية.

الميزة الجديدة المعروفة باسم "Excessive Ad Blocking" تعمل على تتبّع التطبيقات الخارجية التي تكثر من التنبيهات الترويجية، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena"، ومن ثم تضعها في وضع السكون العميق، ما يوقف إشعاراتها في الخلفية بشكل كامل.

ويمكن تفعيل الميزة عبر المسار التالي:



الإعدادات > العناية بالجهاز Device Care > تقرير العناية Care Report > التنبيهات المفرطة Excessive Alerts.

وتوفّر "سامسونغ" خيارين للتعامل مع هذه التطبيقات:

"Basic": يعتمد على قاعدة بيانات الشركة للتعرّف إلى التطبيقات المعروفة بالإعلانات المفرطة.

"Intelligent": يحلل محتوى الإشعارات نفسها لتحديد ما إذا كانت ذات طابع إعلاني، ثم يحدّ من التطبيقات المزعجة.

ورغم أن هذه الأداة لا تحجب الإعلانات بشكل كامل، إلا أنها تقلل بشكل واضح من الإشعارات المزعجة، خصوصاً في التطبيقات المجانية التي تعتمد على الترويج داخل التنبيهات.

كما يواصل التطبيق تقديم أدوات لتحسين الأداء، مثل تحرير الذاكرة العشوائية RAM عبر إيقاف التطبيقات في الخلفية، إلى جانب ميزة "الذاكرة الافتراضية Virtual Memory" التي تسمح باستخدام جزء من مساحة التخزين كذاكرة إضافية قد تصل إلى 8 غيغابايت.

وبحسب التقارير، بدأ ظهور الإصدار الجديد تدريجياً على سلسلة Galaxy S26 منذ أشهر، وهو متاح حالياً عبر متجر للأجهزة العاملة بواجهة One UI 8.5 المستقرة.

وتشمل قائمة الأجهزة التي وصلها التحديث:

Galaxy S26



Galaxy S24

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z TriFoldGalaxy Z Fold Special Edition

وتعكس هذه الخطوة توجهاً متزايداً لدى "سامسونغ" نحو تحسين تجربة الاستخدام اليومية، في ظل ارتفاع شكاوى المستخدمين من كثافة الإشعارات الإعلانية داخل بعض التطبيقات المجانية. (العربية)