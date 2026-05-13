غوغل تواجه قراصنة الذكاء الاصطناعي

وتمكنت المجموعة من تطوير آلية استغلال للهجوم قبل أن ترصدها أنظمة الحماية التابعة للشركة. أعلنت أنها نجحت في إحباط محاولة اختراق إلكتروني تُعد الأولى من نوعها، بعدما استخدم قراصنة تقنيات لاكتشاف ثغرة أمنية غير معروفة سابقًا واستغلالها على نطاق واسع.ويعد هذا تطورا وصفه خبراء الأمن السيبراني بأنه نقطة تحول خطيرة في عالم الهجمات الرقمية.ووفقًا لتقرير صادر عن فريق استخبارات التهديدات التابع لغوغل، استخدمت مجموعة إجرامية أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة للعثور على ثغرة داخل أداة مفتوحة المصدر تُستخدم على نطاق واسع في إدارة الأنظمة والشبكات.وتمكنت المجموعة من تطوير آلية استغلال للهجوم قبل أن ترصدها أنظمة الحماية التابعة للشركة.

وأكدت غوغل أن الهجوم كان يستهدف تنفيذ عملية اختراق جماعية، إلا أن فرق الحماية تمكنت من إيقافه قبل أن يتحول إلى تهديد فعلي واسع النطاق. كما أبلغت الشركة الجهة المطورة للنظام المستهدف فور اكتشاف الثغرة؛ ما ساعد على احتواء الخطر سريعًا.