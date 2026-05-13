تكنولوجيا وعلوم

غوغل تواجه قراصنة الذكاء الاصطناعي

13-05-2026 | 13:50
غوغل تواجه قراصنة الذكاء الاصطناعي
أعلنت غوغل أنها نجحت في إحباط محاولة اختراق إلكتروني تُعد الأولى من نوعها، بعدما استخدم قراصنة تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرة أمنية غير معروفة سابقًا واستغلالها على نطاق واسع. 
ويعد هذا تطورا وصفه خبراء الأمن السيبراني بأنه نقطة تحول خطيرة في عالم الهجمات الرقمية.

ووفقًا لتقرير صادر عن فريق استخبارات التهديدات التابع لغوغل، استخدمت مجموعة إجرامية أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة للعثور على ثغرة داخل أداة مفتوحة المصدر تُستخدم على نطاق واسع في إدارة الأنظمة والشبكات.

وتمكنت المجموعة من تطوير آلية استغلال للهجوم قبل أن ترصدها أنظمة الحماية التابعة للشركة.
 
وأكدت غوغل أن الهجوم كان يستهدف تنفيذ عملية اختراق جماعية، إلا أن فرق الحماية تمكنت من إيقافه قبل أن يتحول إلى تهديد فعلي واسع النطاق. كما أبلغت الشركة الجهة المطورة للنظام المستهدف فور اكتشاف الثغرة؛ ما ساعد على احتواء الخطر سريعًا.
 
وقال جون هالتكويست، كبير محللي التهديدات في غوغل، إن ما حدث يمثل بداية عصر الهجمات السيبرانية المعززة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن القراصنة باتوا قادرين على تسريع عمليات اكتشاف الثغرات وابتكار أدوات اختراق أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

ويخشى خبراء الأمن الرقمي من أن تؤدي هذه القدرات الجديدة إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، مع صعوبة أكبر في كشف البرمجيات الخبيثة التقليدية أو التصدي لها. 

كما حذر الخبراء من أن ما تم اكتشافه قد يكون مجرد البداية في سباق التسلح السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز) 
