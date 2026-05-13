تسوق بلا تعب... أمازون تمنح "أليكسا" عقلاً جديداً يشتري لك ويقارن ويتابع الأسعار

وبحسب موقع TechCrunch، فإن التجربة الجديدة ستحلّ محل مساعد التسوّق التوليدي Rufus، الذي كانت أمازون قد أطلقته في عام 2024. وبينما ركّز Rufus على مساعدة المستخدمين في اكتشاف المنتجات ومقارنتها، يأتي Alexa for Shopping ليقدّم توصيات أكثر شخصية، ويؤتمت أجزاء أوسع من تجربة التسوّق، سواء داخل أمازون أو عبر متاجر إلكترونية أخرى.وبات المساعد الجديد متاحاً حالياً للمستخدمين في ، ويمكن استخدامه عبر الصوت أو اللمس على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وشاشات Echo Show الذكية. كما يمكن للمستخدمين كتابة أسئلتهم في شريط البحث أو داخل نافذة محادثة مخصصة لـ Alexa for Shopping.وتقول أمازون إن المساعد قادر على الإجابة عن أسئلة متنوعة، من قبيل: "ما الروتين المناسب للعناية بالبشرة للرجال؟"، أو "متى طلبت آخر مرة بطاريات AA؟"، على أن يقدّم إجابات وتوصيات مخصصة، بل وينشئ أدلة تسوّق مصممة وفق حاجات كل مستخدم.وتراهن الشركة على قدرة المساعد الجديد على فهم عادات العملاء وتفضيلاتهم وسجل مشترياتهم، بما يسمح له بتقديم تجربة أكثر اتصالاً وشخصية . وبذلك، لا يعود التسوّق مجرد بحث عن منتج، بل تجربة قائمة على معرفة مسبقة بسلوك المستهلك واحتياجاته.ولا يقتصر دور Alexa for Shopping على الإجابة عن الأسئلة، إذ يمكنه أيضاً مقارنة المنتجات، وتتبع الأسعار، وجدولة الطلبات المتكررة للسلع الأساسية مثل طعام الحيوانات الأليفة أو المناشف الورقية. كما يستطيع المستخدم أن يطلب من أليكسا إضافة منتج معيّن إلى السلة تلقائياً عند انخفاض سعره إلى مستوى محدد، مثل القول: “أضيفي واقي الشمس هذا إلى سلتي إذا انخفض سعره إلى 10 دولارات”.واللافت أن المساعد الجديد لا يبقى محصوراً داخل سوق أمازون، بل يمكنه التسوّق من متاجر إلكترونية أخرى عبر ميزة "Buy for Me"، التي تتيح له إتمام عملية الشراء نيابة عن المستخدم. وقد تبدو هذه الميزة مريحة، لكنها قد تفتح أيضاً باباً للجدل في ظل تزايد المخاوف من استقلالية الذكاء الاصطناعي ومسائل الخصوصية.ويأتي إطلاق Alexa for Shopping بعد خطوات أخرى اتخذتها أمازون لتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في خدماتها، من بينها خدمة التوصيل خلال 30 دقيقة Amazon Now في عشرات المدن الأميركية، إضافة إلى ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تولّد إجابات صوتية فورية ومحادثية على أسئلة العملاء حول المنتجات.