|
تكنولوجيا وعلوم
لينكس لم يعد محصناً.. اختراق يعرّض آلاف المستخدمين للخطر
Lebanon 24
13-05-2026
|
16:00
لم تعد أنظمة Linux بعيدة عن تهديدات الفيروسات والبرمجيات الخبيثة كما كان يُعتقد سابقاً. فمع اتساع استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، باتت الثغرات والهجمات تظهر بوتيرة أكبر، ما جعل برامج الحماية على Linux أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وبحسب موقع XDA Developers، تعرّض محاكي Cemu لهجوم خبيث أدى إلى تحميل نحو 20 ألف مستخدم على Linux ملفات مصابة، قبل أن يتم احتواء المشكلة لاحقاً. ورغم معالجة الخلل، فإن المستخدمين الذين قاموا بتنزيل الملفات خلال الفترة المحددة مدعوون إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية أجهزتهم وحساباتهم.
وأوضح مطوّرو Cemu في منشور رسمي أن ملفي Cemu-2.6-x86_64.AppImage و cemu-2.6-ubuntu-22.04-x64.zip المتاحين على صفحة المشروع في GitHub تعرّضا للاختراق بين 6 و12 أيار 2026. وهذا يعني أن كل من حمّل هذين الملفين خلال تلك الفترة يُحتمل بشكل كبير أنه حصل على نسخة مصابة من المحاكي.
في المقابل، أكد المطوّرون أن المستخدمين الذين قاموا بتنزيل Cemu بصيغة Flatpak غير متأثرين بهذا الهجوم.
ونصح
فريق التطوير
المستخدمين المتضررين بإجراء تثبيت نظيف لنظام التشغيل كخيار أكثر أماناً، وفي حال تعذّر ذلك، دعاهم إلى اتباع إجراءات وقائية بديلة للحد من المخاطر. كما أوصى المطورون جميع المستخدمين، حتى غير المتأثرين مباشرة، بحظر عنوان الـIP الآتي: 83.142.209.194، باعتباره عنواناً مدمجاً في البرمجية الخبيثة المستخدمة خلال الهجوم.
ويكشف منشور GitHub الخاص بالحادثة حجم الانتشار المحتمل للهجوم، إذ سجّلت نسخ Ubuntu و AppImage المصابة أكثر من 20 ألف عملية تنزيل مجتمعة قبل إزالتها، ما يعني أن عدداً كبيراً من المستخدمين قد يكون معرضاً لفقدان حساباته أو بياناته إذا لم يتحرك بسرعة.
